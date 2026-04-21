Cuáles con los medios de transporte del campo y la ciudad

En la ciudad hay muchas calles y semáforos. Por eso vemos autos que van rápido y paran cuando la luz está roja.

También la bicicleta es un medio de transporte, así como la motocicleta y el taxi.

También pasan autobuses o colectivos, que son grandes y llevan a muchas personas juntas.

A veces se escuchan sirenas de ambulancias o patrullas, que ayudan cuando hay una emergencia.

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¿Y en el campo qué medios de transporte se utilizan?

En el campo hay caminos de tierra y mucho espacio. Allí pueden verse caballos, que caminan y trotan, y también ayudan a las personas a moverse.

En algunos lugares del campo se usa todavía carreta para llevar cosas como frutas o herramientas. A veces a la carreta le estira uno o dos caballos, y otras veces bueyes.

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Recordamos que cada transporte es diferente: un autobús sirve para llevar a muchas personas, y un auto es para pocas; un caballo y una carreta pueden ser muy útiles en el campo.

Lo importante es viajar con cuidado: mirar antes de cruzar y usar cinturón cuando vamos en auto o autobús.