Así me relaciono con el medio natural y social
26 de mayo de 2026 a la - 01:00

Identificación de hojas vegetales del entorno, pintura y sellado en papel

Imagen sin descripción
GENTILEZA

Para conocer más las plantas de nuestro alrededor, con un paseíto salimos y colectamos las hojas caídas de diferentes formas y tamaños llevamos al aula, con la ayuda de la profe nombramos las plantas, las describimos, y ¡manos a la pintura!

Por Alba Acosta

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Paso a paso

1. Recolectamos 10 hojas con formas variadas: alargadas, redondas, dentadas, pequeñas, grandes y, luego regresamos al aula.

2. Preparamos la pintura, las témperas o los acrílicos de colores vivos: verde, amarillo, rojo y azul en platos o bandejas.

3. Pintamos la parte trasera, o sea, del envés de las hojas con los colores elegidos.

4. Sellamos en papel presionando cada hoja sobre una cartulina blanca y retiramos con cuidado para ver la impresión.

5. Creamos la caricatura, a cada impresión agregamos los ojos grandes y expresivos, las sonrisas, las cejas o los gestos. Añadimos los brazos y las piernas con marcador.

6. Añadimos al dibujo, con lápices de colores, de pasto o jardín con sol, nubes o mariposas.

7. Exponemos y describimos los trabajos.