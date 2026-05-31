Identificación de hojas vegetales del entorno: pintura y sellado en papel

Paso a paso para hacer arte con hojas

1. Recolectamos 10 hojas con formas variadas: alargadas, redondas, dentadas, pequeñas, grandes y, luego regresamos al aula.

Lea más: Colección de hojas vegetales

2. Preparamos la pintura, las témperas o los acrílicos de colores vivos: verde, amarillo, rojo y azul en platos o bandejas.

3. Pintamos la parte trasera, o sea, del envés de las hojas con los colores elegidos.

Lea más: El medioambiente: concepto y acciones para protegerlo

4. Sellamos en papel presionando cada hoja sobre una cartulina blanca y retiramos con cuidado para ver la impresión.

5. Creamos la caricatura, a cada impresión agregamos los ojos grandes y expresivos, las sonrisas, las cejas o los gestos. Añadimos los brazos y las piernas con marcador.

6. Añadimos al dibujo, con lápices de colores, de pasto o jardín con sol, nubes o mariposas.

7. Exponemos y describimos los trabajos.