El medioambiente: concepto y acciones para protegerlo

¿Qué es el medio ambiente?
El medioambiente es todo lo que nos rodea: el aire que respiramos, el agua que tomamos, la tierra donde crecen las plantas, los animales y también las personas. Es como una casa muy grande que compartimos.
Cuando lo cuidamos, todos vivimos mejor.
Lea más: Cuidado del medioambiente
medio ambiente
Para ayudar al medio ambientemedio ambiente, aprendemos tres palabras importantes: reciclar, reducir y reutilizar
-Reciclar es separar cosas como papel, plástico, vidrio o latas para que se conviertan en algo nuevo. Por ejemplo, una botella puede volver a ser otra botella.
-Reducir es usar menos cosas para disminuir la basura. Por ejemplo, llevar bolsas de tela al súper para no traer muchas bolsas de plástico de un solo uso.
-Reutilizar es darle un nuevo uso a algo. Por ejemplo, convertimos una caja en una casita para juguetes.
Cómo proteger el medioambiente
Desde casa también podemos cuidar el medioambiente con acciones sencillas:
-Apagamos las luces cuando no las necesitamos y cerramos la llave del agua mientras nos lavamos las manos o los dientes.
-Tiramos la basura en su lugar y, si es posible, la separamos.
-Usamos ambos lados del papel para dibujar.
-Compartimos juguetes y cuidamos los que ya tenemos.
-Cuando vemos una planta, la respetamos y la regamos con cariño.
-Cada día conversamos, aprendemos y hacemos pequeños cambios.
-Así, entre todos, cuidamos nuestra casa grande: el medio ambiente.