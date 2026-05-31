El medioambiente: concepto y acciones para protegerlo

¿Qué es el medio ambiente?

El medioambiente es todo lo que nos rodea: el aire que respiramos, el agua que tomamos, la tierra donde crecen las plantas, los animales y también las personas. Es como una casa muy grande que compartimos.

Cuando lo cuidamos, todos vivimos mejor.

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medio ambiente

Para ayudar al medio ambientemedio ambiente, aprendemos tres palabras importantes: reciclar, reducir y reutilizar

-Reciclar es separar cosas como papel, plástico, vidrio o latas para que se conviertan en algo nuevo. Por ejemplo, una botella puede volver a ser otra botella.

-Reducir es usar menos cosas para disminuir la basura. Por ejemplo, llevar bolsas de tela al súper para no traer muchas bolsas de plástico de un solo uso.

-Reutilizar es darle un nuevo uso a algo. Por ejemplo, convertimos una caja en una casita para juguetes.

Cómo proteger el medioambiente

Desde casa también podemos cuidar el medioambiente con acciones sencillas:

-Apagamos las luces cuando no las necesitamos y cerramos la llave del agua mientras nos lavamos las manos o los dientes.

-Tiramos la basura en su lugar y, si es posible, la separamos.

-Usamos ambos lados del papel para dibujar.

-Compartimos juguetes y cuidamos los que ya tenemos.

-Cuando vemos una planta, la respetamos y la regamos con cariño.

-Cada día conversamos, aprendemos y hacemos pequeños cambios.

-Así, entre todos, cuidamos nuestra casa grande: el medio ambiente.