Así me relaciono con el medio natural y social
23 de junio de 2026 a la - 01:00

Mi mascota preferida

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GENTILEZA

Tener una mascota ayuda a los niños a desarrollar valores como el amor, la responsabilidad, el respeto y la empatía hacia los seres vivos. Sin embargo, es importante recordar que las mascotas siempre deben estar bajo el cuidado y supervisión de un adulto.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Observamos las imágenes de un pez de acuario, una tortuga, un conejo, un cobayo o conejillo de indias, un perrito, un gatito y un periquito. Las describimos con ayuda de la profe, luego marcamos debajo con X si encontramos a nuestra mascota preferida o la dibujamos en el cuadro vacío.

Para cuidar a nuestras mascotas

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Las mascotas son nuestros pequeños amigos y necesitan mucho amor y cuidado. Debemos darles agua limpia y comida todos los días para que crezcan sanas y fuertes. También es importante mantener limpio su lugar, jugar con ellas y tratarlas con cariño, sin golpearlas ni asustarlas. Cuando cuidamos bien a nuestras mascotas, ellas se sienten felices y nos brindan compañía y alegría.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de jardín de infantes y preescolar.