Mi mascota preferida

Observamos las imágenes de un pez de acuario, una tortuga, un conejo, un cobayo o conejillo de indias, un perrito, un gatito y un periquito. Las describimos con ayuda de la profe, luego marcamos debajo con X si encontramos a nuestra mascota preferida o la dibujamos en el cuadro vacío.

Para cuidar a nuestras mascotas

Las mascotas son nuestros pequeños amigos y necesitan mucho amor y cuidado. Debemos darles agua limpia y comida todos los días para que crezcan sanas y fuertes. También es importante mantener limpio su lugar, jugar con ellas y tratarlas con cariño, sin golpearlas ni asustarlas. Cuando cuidamos bien a nuestras mascotas, ellas se sienten felices y nos brindan compañía y alegría.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de jardín de infantes y preescolar.