Animales de la selva: imágenes y nombres en español y guaraní

Animal (en español y guaraní)
-Venado (guasu)
-Oso hormiguero (jurumi)
-Jaguar (jaguarete)
-Tapir (mborevi)
-Armadillo (tatu)
-Cocodrilo (jakare)
-Guacamayo rojo (gua’a pytã)
-Guacamayo azul (gua’a hovy)
-Cigüeña o jabirú (tujuju cuartelero)
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Para docentes
Los niños pueden realizar la imitación de sonidos y movimientos, donde los pequeños puedan «volar» como las aves (guacamayos) o «rugir» como el jaguar o jaguarete.
Conversar si son mansos, feroces y peligrosos, cuál es el hogar de estos animales y sobre la importancia de cuidar los animales salvajes y respetar su ambiente natural, enseñando valores como la protección y conservación de la fauna. De esta manera, los niños aprenden no solo sobre los animales, sino también sobre el cuidado de la vida y el medio ambiente.
Enseñar a los niños no solo los nombres en español sino también en guaraní. Pueden modelar en plastilina algunos de sus animales preferidos.
Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de jardín de infantes y preescolar.