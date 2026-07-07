Animales de la selva: imágenes y nombres en español y guaraní

Animal (en español y guaraní)

-Venado (guasu)

-Oso hormiguero (jurumi)

-Jaguar (jaguarete)

-Tapir (mborevi)

-Armadillo (tatu)

-Cocodrilo (jakare)

-Guacamayo rojo (gua’a pytã)

-Guacamayo azul (gua’a hovy)

-Cigüeña o jabirú (tujuju cuartelero)

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Para docentes

Los niños pueden realizar la imitación de sonidos y movimientos, donde los pequeños puedan «volar» como las aves (guacamayos) o «rugir» como el jaguar o jaguarete.

Conversar si son mansos, feroces y peligrosos, cuál es el hogar de estos animales y sobre la importancia de cuidar los animales salvajes y respetar su ambiente natural, enseñando valores como la protección y conservación de la fauna. De esta manera, los niños aprenden no solo sobre los animales, sino también sobre el cuidado de la vida y el medio ambiente.

Enseñar a los niños no solo los nombres en español sino también en guaraní. Pueden modelar en plastilina algunos de sus animales preferidos.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de jardín de infantes y preescolar.