Partes de las plantas

Observamos ejemplares vivos de plantas e identificamos sus partes, señalamos también en un dibujo. Comentamos qué necesitan las plantas para crecer.

Para docentes

Disponer de plantas sobre todo ornamentales de vi- veros. Señalar sus partes como: raíz, tallo, hojas, flores y si los tiene, frutos.

Explicar que la raíz sostiene la planta y absorbe agua; el tallo las mantiene erguidas; las hojas elaboran su alimento y las flores pueden formar frutos y semillas.

Guiarles para que respondan que para crecer sanas necesitan agua, luz del sol, aire y tierra con nutrientes.

Ejemplos de plantas reales a observar en el aula: geranio, porotos germinados, helechos, albahaca o una planta de girasol, entre otras.

Al regarlas y darles luz, los niños descubrirán cómo cambian y crecen cada día.

Aprenderán que cuidar las plantas nos enseña a respetar y proteger la naturaleza.

Lea más: Las partes de la planta. Funciones. Experimentos sencillos

APRENDEMOS MÁS

Observamos los elementos que rodean a la planta y marcamos con “x” lo que necesita para crecer.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudio. Jardín de infantes y preescolar.