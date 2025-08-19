Los animales de la granja: características principales

La vaca
La vaca es un animal grande y tranquilo. ¿Sabíamos que las vacas nos dan leche? Con esa leche podemos hacer queso, yogur y manteca. Además, suelen decir «¡muuu!» cuando están contentas.
El cerdo
Al cerdo le encanta revolcarse en el barro para refrescarse. Es un animal muy curioso y simpático. Los cerdos hacen un sonido muy gracioso: «¡oink, oink!».
La oveja
La oveja tiene un hermoso pelaje suave llamado lana. Esta lana se utiliza para hacer ropa muy abrigada. Las ovejitas suelen decir «¡bee, bee!» cuando llaman a sus amigas.
La gallina
La gallina es pequeña y pone muchos huevos. Con los huevos podemos preparar ricos desayunos. Las gallinas andan picoteando el suelo en busca de alimento y cacarean diciendo «¡clo, clo, clo!».
El pato
El pato tiene plumas que lo protegen del agua. Le gusta nadar en los estanques y su sonido es «¡cuac, cuac!». Los patos son muy divertidos de ver mientras se mueven por la granja.
El caballo
El caballo es fuerte y rápido. En la granja, los caballos ayudan a los granjeros a transportar cosas y también se utilizan como transporte para los trabajadores del campo. Los caballos relinchan diciendo «¡hiii!» cuando quieren llamar la atención.
Como vemos, en la granja viven animales muy diferentes y especiales. Todos tienen un papel importante y ayudan a las personas.
Contestamos
1. ¿Te gustaría visitar una granja para verlos de cerca?
2. ¿Ya fuiste alguna vez a una granja?
3. ¿Conocés otros animales de la granja?
4. ¿Cuáles son tus animales favoritos y por qué?
