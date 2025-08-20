Día del Padre: cuándo se celebra

En esta ocasión, vamos a leer, imaginar y compartir sobre este superhéroe que tenemos en casa: nuestro papá. Papá es esa persona que nos abraza fuerte, que nos hace reír y que está cuando lo necesitamos. A veces nos lleva en hombros, otras veces nos enseña a andar en bici o simplemente nos lee un cuento antes de dormir.
Hay papás que cocinan rico, que hacen voces graciosas o que saben reparar todo. Algunos juegan con nosotros, otros nos enseñan cosas nuevas o nos llevan de paseo. Cada papá es distinto, ¡y todos son únicos!
Nos gusta pasar tiempo con papá
A todos nos gusta pasar tiempo con papá: jugar, correr, dibujar, contar chistes o mirar una película juntos. Lo importante no es lo que hacemos, sino que lo hacemos con él.
Aprovechamos este momento para compartir con los compañeritos de la salita qué es lo que más nos gusta hacer con nuestro papá.
Actividad
Dibujamos a papá.
Materiales
- Una hoja blanca
- Crayones de colores
- Lápiz de papel
Procedimiento
1. En una hoja blanca dibujamos con lápiz de papel a nuestro papá haciendo algo con nosotros.
2. Con crayones de los colores que más nos gustan pintamos la escena.
3. Regalamos el dibujo a papá.