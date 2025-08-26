Así pienso, me expreso y me comunico

Descubre cómo los animales se cubren y se mueven: secretos de la naturaleza

Descubre el fascinante mundo de los animales y sus singulares coberturas y formas de desplazamiento. Desde la calidez del pelaje hasta la agilidad del vuelo, cada adaptación es una maravilla de la evolución en acción, lista para ser explorada.

26 de agosto de 2025 - 01:00
Exploramos cómo se mueven y se cubren los animales
¿Qué es la cobertura de los animales?

La cobertura de los animales se refiere a cómo está protegido su cuerpo. Dependiendo del animal, puede tener:

-PELO O LANA (como los perros, gatos, ovejas): les ayuda a mantenerse calientes y protegerse.

-PLUMAS (como las aves): les facilitan el vuelo y aíslan del frío.

-ESCAMAS (como los peces y lagartos): les protegen y les ayudan a moverse en el agua o sobre la tierra.

-CAPARAZÓN (como las tortugas): es una armadura resistente contra los depredadores.

¿Cómo se mueven los animales?

Los animales tienen formas muy diferentes de desplazarse. Aquí te contamos las principales formas de locomoción:

1. Nadan: los peces, delfines, ballenas y algunos anfibios como las ranas pueden nadar. Usan susaletas, patas palmeadas o movimientos ondulatorios para moverse en el agua.

2. Vuelan: las aves, los insectos (como las mariposas y las abejas) y algunos murciélagos pueden volar gracias a sus alas. Las plumas y la forma del cuerpo facilitan este movimiento.

3. Caminan o saltan: muchos mamíferos (perros, caballos, humanos), las aves y los anfibios caminan o saltan para desplazarse en tierra firme. Algunos animales, como los canguros y los conejos, son expertos en dar grandes saltos.

4. Se arrastran: algunos reptiles como las serpientes y los gusanos y se desplazan arrastrando su cuerpo. No tienen patas, pero pueden moverse rápidamente usando movimientos ondulatorios.

¿Por qué es importante la locomoción?

Gracias a sus diferentes formas de locomoción, los animales pueden buscar comida, escapar de los depredadores, encontrar pareja y explorar distintos ambientes.

La naturaleza ha creado muchas adaptaciones asombrosas para que cada especie sobreviva en su entorno.

¡La próxima vez que veamos un animal, pensemos en cómo se cubre y cómo se mueve! Cada uno tiene su propio secreto para vivir en la naturaleza.

Fuente: MEC. Programa de estudios del Nivel Inicial. Dimensión: Medio Natural.

