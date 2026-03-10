Delante – detrás: habilidades que se conectan con la lectoescritura, las secuencias, las posiciones...

Prestamos atención para la siguiente actividad.

La profe se para en el aula delante de los alumnos y formula las siguientes preguntas:

-¿La pizarra está delante o detrás de la profe?

-¿La pizarra y el reloj están delante o detrás de los niños?

-¿Los niños están delante o detrás de la profe?

Para docentes

Entender «delante» y «detrás» aporta al desarrollo cognitivo y al lenguaje del niño, porque amplía el vocabulario espacial y la capacidad de describir situaciones, favorece habilidades que se conectan con la lectura y la escritura, como seguir la direccionalidad en una página, interpretar secuencias y reconocer la posición relativa de elementos en imágenes o cuentos. En educación física y en el juego, fortalece la coordinación y la conciencia corporal, al requerir que el niño relacione su cuerpo con el de otros y con objetos en movimiento.