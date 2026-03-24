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24 de marzo de 2026 - 01:00

Conocemos nuestra salita: todo lo que podemos encontrar en el aula de clases

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GENTILEZA

Hoy llegamos a la escuela con ganas de explorar. Entramos a nuestra salita y la miramos con ojos de investigadores. Caminamos despacito, sin correr, para ver todo lo que nos rodea.

Por Alba Acosta

Primero observamos los muebles grandes. Señalamos las mesas sobre las cuales trabajamos, las sillitas sobre las que nos sentamos y el pizarrón donde la maestra escribe y dibuja.

También encontramos la biblioteca con cuentos, el armario en el que se guardan materiales y la alfombra para la ronda.

Después buscamos objetos más pequeños. Vemos los lápices, los crayones, las tijeras de punta redonda, los papeles de colores, el pegamento y tapas para jugar.

Miramos el calendario, los carteles con letras y la caja de música que usamos en algunos momentos del día.

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La profe nos pregunta: «¿Para qué sirve cada cosa?». Entre todos respondemos y aprendemos nuevas palabras. Algunos compañeros dicen «La biblioteca es para elegir un cuento» y otros: «El armario es para guardar cosas y que quede todo ordenado».

Actividad

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Para cerrar, dibujamos un mapa simple de la salita: marcamos dónde están las mesas, la alfombra y la biblioteca. Así, poquito a poquito, conocemos nuestro lugar, lo cuidamos y lo hacemos más nuestro cada día.