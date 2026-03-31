Así pienso, me expreso y me comunico
31 de marzo de 2026 - 01:00

Alto – bajo

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GENTILEZA

Vamos a aprender los conceptos «alto» y «bajo» que nos ayudarán a entender y describir el tamaño de las cosas.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Observamos estos animales e identificamos y nombramos los más altos y más bajos.

Para docentes

Cuando los niños identifican qué objetos o personas son más altos o más bajos, comienzan a comprender mejor las diferencias de tamaño y altura. Además, estos conceptos forman parte de las primeras bases del pensamiento matemático y científico.

Al reconocer qué es alto y qué es bajo, ellos empiezan a ordenar, clasificar y comparar objetos, habilidades que más adelante les ayudarán en matemáticas y en la resolución de problemas. También favorece el desarrollo del lenguaje, porque aprenden nuevas palabras para expresar sus ideas y comprender mejor el mundo que los rodea.

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