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07 de abril de 2026 - 01:00

Funciones de los órganos sensoriales: cómo explorar el mundo con tus sentidos

Funciones de los órganos sensoriales.
Funciones de los órganos sensoriales.GENTILEZA

Cada día conocemos más sobre el mundo con nuestro cuerpo. Nuestros órganos sensoriales son como «detectives» que nos ayudan a descubrir qué pasa a nuestro alrededor. Con ellos aprendemos, jugamos y nos cuidamos.

Por Alba Acosta

El sentido del gusto

Cuando compartimos meriendas, probamos sabores con la lengua.

Sentimos si algo es dulce como una fruta, salado como unas papas o si tiene otro sabor, como ácido en un limón.

El olfato

También aprendemos que el olfato ayuda: al oler la comida, nuestro cerebro adivina mejor qué estamos comiendo.

La audición

Con los oídos escuchamos sonidos: una palmada, una canción o el timbre. Podemos jugar a cerrar los ojos y adivinar qué sonó.

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El tacto

Con la piel, sentimos texturas: suave como un peluche, áspera como una piedra o fría como una cuchara.

Tocando con cuidado descubrimos diferencias.

El sentido de la vista

Con los ojos vemos colores, formas y movimientos: buscamos objetos rojos o seguimos una burbuja.

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Así, exploramos con todos los sentidos y entendemos mejor nuestro mundo.

Funciones de los órganos sensoriales.
Funciones de los órganos sensoriales.