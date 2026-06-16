Aprendemos a cuantificar y ordenar con los números jugando

Observamos la primera imagen y respondemos a la maestra:

-¿Qué número lleva la camiseta de Dani?, ¿y la de María?

Luego comentamos que los números nos ayudan a identificar a las personas, por ejemplo: los jugadores tienen sus camisetas con números, cada uno tenemos nuestro número de lista, también podemos identificar por sus números de chapas a los autos, la numeración de una calle, de una casa, entre otros.

Observamos a los niños sentados en la mesa.

Respondemos

-¿Qué tienen sobre la mesa? ¿Qué deben hacer para saber cuántas tapitas hay?, ¿cuál es el color que hay más?, ¿qué color hay menos?

Explicamos que deben contar los materiales para saber cuántas tapitas hay. Comentamos que los números nos ayudan a cuantificar objetos, personas, otros.

Observamos el trencito y sus vagones

Respondemos

-¿Está primero un niño o una niña? ¿Quién está último?

-¿Qué número está antes del 5? ¿Qué número viene después del 5?

Contamos los vagones con los niños en orden ascendente del 1 al 10, luego en orden descendente del 10 al 1. Concluimos que los números nos ayudan a ordenar objetos, personas, otros.

Lea más: Número uno

Para docentes

Al introducir el número en Educación Inicial se puede comenzar desde su función más cercana para los niños: identificar. Se sugiere crear rutinas diarias donde el número «nombre» objetos y personas en el aula: el número del casillero, la mesa, el número de la página del cuento del día, otros. Además presentar el número también como elemento para cuantificar y ordenar elementos de la vida diaria: contar juguetes, repartir materiales o saber quién está primero y quién está último en una fila.

Fuente: MEC. 2004. Programa de Estudios de Educación Inicial. Dimensión: Matemática.