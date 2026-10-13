Deporte y expresión corporal: juegos para movernos y divertirnos

En el jardín, el deporte no solo sirve para correr o saltar. También ayuda a conocer el cuerpo, compartir con amigos y mostrar emociones.

Cuando jugamos, podemos decir muchas cosas sin usar palabras: una sonrisa, un abrazo, un salto alto o una vuelta rápida.

La expresión corporal es movernos de distintas maneras. Podemos caminar como un elefante, volar como una mariposa o estirarnos como un gato al despertar. Así conocemos qué partes del cuerpo usamos: brazos, piernas, manos, pies y cabeza.

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El deporte nos invita a cuidar el cuerpo y a disfrutar del movimiento. No importa llegar primero: lo importante es participar, probar y ayudar a los demás.

Actividades

El espejo. En parejas, un niño hace movimientos lentos con brazos, cara y piernas. El otro debe copiarlo como si fuera un espejo. Luego, se cambian los roles.

Caminamos con música. Escuchamos una canción y caminamos por el espacio. Cuando la música suena rápido, nos movemos rápido. Cuando suena suave, caminamos lento. Al parar la música, nos quedamos quietos como una estatua.

Animales en acción. Podemos saltar como rana, saltar como perro, caminar pesado como oso y abrir los brazos como pájaro. Después, contamos cuál animal fue el más divertido.

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Mover el cuerpo cada día nos permite jugar, aprender y sentir alegría. ¡Nos ponemos en movimiento!