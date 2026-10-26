Aprendemos a ahorrar

Ahorrar significa guardar un poquito para usarlo después. Podemos guardar monedas en una alcancía para comprar un libro de cuentos, un juguete o un regalo especial.

También ahorramos cuando cuidamos el agua, apagamos la luz al salir de una habitación y cuando usamos las hojas del cuaderno por los dos lados. Así ayudamos a nuestra familia y al planeta.

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No necesitamos guardar mucho dinero. Podemos empezar con una moneda o con lo que nos dan en casa. Lo importante es ser pacientes y recordar nuestra meta.

Podemos decorar una alcancía con una caja, colores y pegatinas. Y cada vez que guardamos una moneda, vemos cómo nuestra alcancía se llena poco a poco.

Ahorrar nos ayuda a conocer el valor de las cosas y a cumplir pequeños sueños.

Actividades

1. Dibujamos una alcancía y pintamos 5 monedas dentro.

2. Contestamos cuáles de estas acciones nos ayudan a ahorrar:

-Apagamos la luz.

-Dejamos el agua correr.

-Guardamos una moneda.

-Rompemos nuestros juguetes.

3. Completamos la frase: «Nosotros ahorramos para _______».