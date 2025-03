Características generales de la lengua guaraní Guarani ñe’ẽ ñemboheko guasu (parte 4)

La supresión de las consonantes finales, las consonantes fugitivas, la negación es dicontinua, el puso, la onomatopeya, la repetición, los préstamos.

Pundie paha ñembo’yguy

Guarani ko’ag̃aguápe ndaipóri ñe’ẽ opáva pundiépe.

Pundie ñe’ẽ iñapỹimegua ñembo’yguy ohechauka mba’éichapa guarani paraguái oñembopyahu ha okakuaa ohóvo.

La supresión de las consonantes finales

En el guaraní actual no existen palabras con terminación consonántica.

La supresión de las consonantes finales de palabras forma parte de la misma tendencia innovadora del guaraní paraguayo.

Pundie jeho

Peteĩ oikóva ymaite guivéma niko umi pundie «v» «k» ha «ng» ndive mbytepegua ñembogue, ha omoambuéva guarani ñe’ẽpehẽ apo.

Tembiecharã: Aipóva: aipóa (aquel/lla). Umíva: umía (aquellos/as).

Consonante fugitiva

Un fenómeno que ocurre desde hace tiempo es la supresión de las consonantes «v» «k» y «ng» en posición medial, que está modificando la estructura silábica del guaraní.

Ñembotove rechaukaha ipa’ũndy

Ñembotove guaraníme oiko hag̃ua oñemoĩ ñepyrũvo, ñe’ẽpy mboyve, ñe’ẽky hesegua, oso ha upéi oñemoĩ jey ñe’ẽky upeigua. Umi ñemoambue ikatu oiko pu’ae tĩgua rupive ñe’ẽ ipu porãve rekávo.

La negación es discontinua

La negación se hace con un elemento discontinuo, porque se antepone y se pospone al lexema verbal. Las variaciones de la negación pueden deberse al fenómeno de la armonización nasal o vocálica.

Ñe’ẽky mbotove rehegua

Ñe’ẽky mboyvegua: «nd» (ñe’ẽ juruguándi) «n» (ñe’ẽ tĩgua ndive).

Ñe’ẽky upeigua: «i» (ñe’ẽ opávape oimeraẽ pu’aéndi, ndaha’éiramo, «i») ri (ñe’ẽ opáva «i» pe).

Tembiecharã: ndojapói, nosẽi, noñaníri.

Las partículas de negación

Las prefijas son: «nd» (con vocablos orales) «n» (con vocablos nasales).

Las sufijas son: «i» (con vocablos terminados en cualquier vocal, excepto la «i») «ri» (con vocablos terminados en «i»).

Ejemplos: no hace, no sale, no corre.

Puso (’)

Ambue guarani ñe’ẽ mba’etéva pe pundie jurugua ñane ñoko’ẽme okapúva, hérava puso ha guarani rembiporu teetéva.

Tembiecharã: ka’i, so’o, sa’yju.

La suspensión glotal “puso” (’)

Otro de los rasgos propios de esta lengua constituye la consonante oclusiva glotal pusó del sistema fonológico guaraní.

Ejemplos: mono, carne, amarillo.

Oje’ejeýva

Oje’ejeývo ko’ã ñe’ẽ, he’ise ambue mba’éma. Tembiecharã: peteĩteĩ, mokõimokõi, sa’isa’i.

La repetición

Al repetirse los vocablos, tienen otro significado. Ejemplos: de a uno, de a dos, de a poco.

Hyapura’ãva

Oĩ otyapura’ãva: chyryry, guarara, mbota.

Ambue katu oha’ã ñemomýi reko, ñemongu’e, hamba’e. Tembiecharã: syry, tyryry, vava.

La onomatopeya

Algunas palabras se han formado a imitación de ruidos o sonidos, como fritar, ruido, golpear.

Otras palabras describen un movimiento o acción.

Ejemplos: fluir, arrastrar, balancear.

Ñe’ẽ jeporupyre

Umi ñe’ẽ ymaveguarémava oñemoguaraníma ha ojehaiva’erã guarani jehaikatu he’iháicha.

Tembiecharã: cabra/kavara, caballo/kavaju, vaca/vaka.

Los préstamos

Lo más antiguos están adaptados a la morfología del guaraní y deben escribirse según la ortografía de esta lengua.

Fuentes: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.

- Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2022). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). El Diccionario de la Lengua Guaraní del Paraguay. Asunción, Paraguay.