Formación Docente Contínua
04 de noviembre de 2025 - 01:00

Clasificación general de los verbos en castellano y guaraní

Ñe’etéva (Parte 4)
Ñe’etéva (Parte 4)Archivo, ABC Color

Ejemplos de la clasificación de los verbos en guaraní

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra

Ñe’ẽpy naiñambuememéi. Ojekuaa mbohapýnte ñe’ẽtéva tee iñambuéva iñe’ẽpýpe: ho, ju, e.

Lea más: Polaridad verbo nominal en castellano y guaraní

El lexema o núcleo verbal es generalmente invariable. Se tiene identificado solo tres lexemas variables, que son: ho (ir), ju (venir), e (decir).

Ñe’etéva (Parte 4)
Ñe’etéva (Parte 4)

Oĩ ñe’ẽtéva oñemosusũva ñe’ẽky a-re-o-ja-(ña)-ro-pe-o rupive, omoĩva i ñe’ẽpy mboyve.

Upe i ñemoĩ ndaha’éi ipu porãve hag̃uánte, ojeporu umi ñe’ẽtéva hesakã’ỹva ijehegui ha oikotevẽva ambue ñe’ẽre, hesakãve hag̃ua: aike, aikuaa, aikyty, aiko.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tembiecharã:

Ha’e oike korapýpe. / Ha’e oke korapýpe.

Existen verbos conjugados, a cuyas partículas a-re-o-ja- (ña)-ro-pe-o, se le agregan i antes del lexema.

La i no cumple simplemente una función de armonización fonética. Hace referencia a un objeto incorporado, aporta mayor claridad y aún puede establecer diferencia semántica: aike (entro), aikuaa (sé), aikyty (friego), aiko (vivo), etc.

Ejemplos:

Ha’e oike korapýpe. Él entra en el patio.

Ha’e oke korapýpe. Él duerme en el patio.

Ñe’ẽtéva retepy ikatu ñe’ẽtevateĩ térã ñe’ẽteva’eta oikoháicha peteĩ térã hetave ñe’ẽpýgui.

Tembiecharã:

Che ajaojohéi (ao + johéi).

Che añakãky’o (akã + ky’a + o).

Las estructuras de los verbos pueden ser simples y compuestas, según estén formados por uno o varios lexemas.

Ejemplos:

Che ajaojohéi: yo lavo la ropa /ao (ropa) + johéi (lavar)/.

Che añakãky’o: yo me lavo la cabeza /akã (cabeza) + ky’a (suciedad) + o (quitar).

Ñe’etéva (Parte 4)
Ñe’etéva (Parte 4)

1. Ñe’ẽtéva ñemohenda iñemosusũ rupive

1.1. Ñe’ẽtéva tee: iñe’ẽpy ñe’ẽtéva voi ha oiporu oñemosusũ hag̃ua umi ñe’ẽky mboyvegua papy ha avaite reheguaha: a – re – o ja (ña) – ro – pe – o, térã ai-rei-oi– térã ha– re– ho.

1. Clases de verbos según su conjugación

1.1. Propios: son los verbos con núcleos propiamente verbales, que al conjugarse utilizan raíces propiamente verbales las partículas de número y persona: a – re – o – ja (ña) – ro – pe – o.

Ñe’etéva (Parte 4)
Ñe’etéva (Parte 4)

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.