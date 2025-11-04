Clasificación general de los verbos en castellano y guaraní

Ñe’ẽpy naiñambuememéi. Ojekuaa mbohapýnte ñe’ẽtéva tee iñambuéva iñe’ẽpýpe: ho, ju, e.

Lea más: Polaridad verbo nominal en castellano y guaraní

El lexema o núcleo verbal es generalmente invariable. Se tiene identificado solo tres lexemas variables, que son: ho (ir), ju (venir), e (decir).

Oĩ ñe’ẽtéva oñemosusũva ñe’ẽky a-re-o-ja-(ña)-ro-pe-o rupive, omoĩva i ñe’ẽpy mboyve.

Upe i ñemoĩ ndaha’éi ipu porãve hag̃uánte, ojeporu umi ñe’ẽtéva hesakã’ỹva ijehegui ha oikotevẽva ambue ñe’ẽre, hesakãve hag̃ua: aike, aikuaa, aikyty, aiko.

Tembiecharã:

Ha’e oike korapýpe. / Ha’e oke korapýpe.

Existen verbos conjugados, a cuyas partículas a-re-o-ja- (ña)-ro-pe-o, se le agregan i antes del lexema.

La i no cumple simplemente una función de armonización fonética. Hace referencia a un objeto incorporado, aporta mayor claridad y aún puede establecer diferencia semántica: aike (entro), aikuaa (sé), aikyty (friego), aiko (vivo), etc.

Ejemplos:

Ha’e oike korapýpe. Él entra en el patio.

Ha’e oke korapýpe. Él duerme en el patio.

Ñe’ẽtéva retepy ikatu ñe’ẽtevateĩ térã ñe’ẽteva’eta oikoháicha peteĩ térã hetave ñe’ẽpýgui.

Tembiecharã:

Che ajaojohéi (ao + johéi).

Che añakãky’o (akã + ky’a + o).

Las estructuras de los verbos pueden ser simples y compuestas, según estén formados por uno o varios lexemas.

Ejemplos:

Che ajaojohéi: yo lavo la ropa /ao (ropa) + johéi (lavar)/.

Che añakãky’o: yo me lavo la cabeza /akã (cabeza) + ky’a (suciedad) + o (quitar).

1. Ñe’ẽtéva ñemohenda iñemosusũ rupive

1.1. Ñe’ẽtéva tee: iñe’ẽpy ñe’ẽtéva voi ha oiporu oñemosusũ hag̃ua umi ñe’ẽky mboyvegua papy ha avaite reheguaha: a – re – o ja (ña) – ro – pe – o, térã ai-rei-oi– térã ha– re– ho.

1. Clases de verbos según su conjugación

1.1. Propios: son los verbos con núcleos propiamente verbales, que al conjugarse utilizan raíces propiamente verbales las partículas de número y persona: a – re – o – ja (ña) – ro – pe – o.

