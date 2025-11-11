Las clases de verbos según su variabilidad en castellano y guaraní

1.2 Oñe’ẽva aváre. Umi ñe’ẽ téragui oúva (tero, teroja, ñe’ẽteja) oñembohekóva ñe’ẽtéva ramo oñemosusũvo.

1.2 Predicativos. Son verbos conjugados, cuyos lexemas base son sustantivos, adjetivos o adverbios.

Tembiecharã - Ejemplo:

1.3. Ñe’ẽte terarãnguéva. Terakuéra oñemosusũva terarãngue reheve. Ojeporu moĩmbaha mbohasapýva ndive. Oñemosusũ avaite peteĩha ha mokõihápente, papyteĩ ha papyetápe.

Lea más: Clasificación general de los verbos en castellano y guaraní

1.3. Pronominales. Son categorías léxicas conjugadas que utilizan también los pronombres, pero en personales en función de complemento directo. Solo se conjugan en la primera y segunda persona del singular y del plural.

Tembiecharã - Ejemplo:

Jesarekopyrã

Ñe’ẽte terarãnguéva ndive ojeporu “ro” nde rãngue; ha “po”, ore rãngue.

Observación

En los verbos pronominales se usa «ro» en reemplazo de nde; y «po», en vez de ore.

2. Ñe’ẽtéva ñemboaty heko ambue rupi

2.1. Ñe’ẽtéva hekojojáva (areáva). Ñe’ẽtéva naiñambuéiva iñe’ẽpýpe oñemosusũvo ha iñe’ẽky ava rehechaukahápe: a-re-o-ja/ña-ro-pe-o.

2. Clases de verbos según su variabilidad

2.1. Verbos regulares (areales). Sus raíces permanecen invariables al ser conjugados y usa los prefijos personales: a-re-o-ja/ña-ro-pe-o.

2.1.1. Ñe’ẽtéva hekojojáva peteĩha ñemosusũ (aireáva). Umi iñe’ẽpy iñambue’ỹva oñemosusũvo ha oiporúva ava ha papy ramo ñe’ẽky mboyvegua: ai-, rei, oi-, jai/ñai-, roi-, pei-, oi– Hetakuépe, mbovyve oĩ ñe’ẽtéva areávagui.

2.1.1. Verbos regulares primera conjugación (aireales). Son aquellos cuyas raíces o núcleos permanecen invariables al ser conjugados y usan los prefijos personales que son: ai– rei, oi, jai/ñai, roi-, pei, oi– En cantidad son menos que los verbos areales.

Umi ojekuaavéva hína ko’ãva: Los más conocidos son estos:

aipe’a (quito), aikytĩ (corto), aikutu (clavo), aikarãi (araño), aikotevẽ (necesito), aikũmby (entiendo), aikyty (friego), aipiro (pelo), aiporu (uso), aipapa (cuento), aipeju (soplo), aipo’o (arranco), aiporavo (elijo), aipota (quiero), aipohano (curo), aipichãi (pellizco), aime (estoy), aimo’ã (creo), ainupã (golpeo), aitykua (cebo), aitypei (barro), aity (echo), aityvyro (sacudo), aisyryku (sorbo), aisu’u (muerdo), aiguyhai (subrayo).

Ko’ã ñe’ẽtéva aireávagui oiko areáva oñemosusũ vove ñe’ẽapohetápe.

Estos verbos se vuelven areales cuando se conjugan en la voz pasiva.

Tembiecharã - Ejemplos:

aikutu (clavo), ajekutu (soy clavado); aikytĩ (corto), añekytĩ (me he cortado); aipeju (soplo), ajepeju (soy soplado); aipohãno (curo), añepohãno (soy curado).

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.