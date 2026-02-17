Anhelamos que el recorrido que realizaremos durante el período 2026 resulte de utilidad en el ámbito educativo y que contribuya a enriquecer las prácticas de liderazgo en las instituciones, generando impactos positivos y sostenibles en las comunidades educativas. Que su lectura motive el análisis, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de saberes al servicio de una educación de calidad para todos.

El liderazgo educativo constituye un componente estratégico para el fortalecimiento de la calidad educativa en el Paraguay, en consonancia con las políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). En este marco, el rol del directivo trasciende las funciones administrativas tradicionales para consolidarse como un liderazgo pedagógico, participativo y orientado a la mejora continua de los aprendizajes, tal como lo establecen los lineamientos normativos y técnicos vigentes.

Desde los fundamentos teóricos, el liderazgo educativo se concibe como la capacidad de influir de manera ética y profesional en la comunidad educativa, promoviendo una visión compartida, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones contextualizadas. En el Paraguay, estos principios se reflejan en la Planificación Estratégica Institucional (PEI), entendida como un proceso participativo que orienta la gestión escolar hacia el logro de metas pedagógicas y organizacionales, considerando las características socioculturales de cada comunidad educativa (MEC, 2018).

Entre las principales corrientes del liderazgo educativo, el liderazgo pedagógico o instruccional adquiere especial relevancia en el contexto nacional. Este enfoque posiciona al directivo como acompañante del proceso de enseñanza y aprendizaje, responsable de generar condiciones para la mejora de las prácticas docentes. Los Lineamientos para el Acompañamiento Pedagógico Institucional destacan que el liderazgo directivo debe centrarse en el seguimiento sistemático de la planificación, la observación de clases, la retroalimentación formativa y la promoción del desarrollo profesional docente, con el fin de garantizar aprendizajes significativos para todos los estudiantes (MEC, 2020).

Asimismo, el liderazgo transformacional se manifiesta en la capacidad del directivo para impulsar procesos de cambio institucional, fortalecer el clima organizacional y motivar a los actores educativos hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el PEI. En un sistema educativo marcado por desafíos como la desigualdad, la inclusión educativa y la recuperación de aprendizajes, este tipo de liderazgo resulta clave para promover la innovación pedagógica y el compromiso colectivo.

