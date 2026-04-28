Elaboración de proyectos por dimensiones

En este paso se diseñan proyectos específicos en cada dimensión de la gestión.
Dimensión pedagógica
- Innovación didáctica
- Capacitación docente
- Evaluación del aprendizaje
Lea más: Visión y misión institucional
Dimensión organizacional
- Clima institucional
- Liderazgo
- Trabajo en equipo
Dimensión administrativa
- Gestión de recursos
- Infraestructura
- Equipamiento
Dimensión comunitaria
- Participación de las familias
- Vinculación con la comunidad
Estructura de cada proyecto
- Nombre del proyecto
- Objetivo específico
- Metas específicas
- Actividades
- Responsables
- Indicadores
Elaboración del plan plurianual
El plan plurianual organiza la ejecución del PEI en un período de cinco años.
Componentes
- Objetivo general
- Meta general
- Objetivos específicos
- Metas específicas
- Actividades principales
- Cronograma
Articulación con el POA
El POA se elabora anualmente a partir del plan plurianual.
Evaluaciones
- Evaluación de medio término
- Evaluación anual
- Ajustes necesarios
Evaluación final del PEI
Al finalizar el período de cinco años, se realiza una evaluación integral.
Criterios de evaluación
- Eficacia
- Eficiencia
- Impacto
- Sostenibilidad
Indicadores
- Logro de metas
- Mejora en aprendizajes
- Participación comunitaria
Resultados esperados
- Resolución del problema identificado
- Fortalecimiento institucional
- Mejora continua
Fuentes: - HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.
- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.
- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.
- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.