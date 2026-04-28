Formación Docente Contínua
28 de abril de 2026 a la - 01:00

Elaboración de proyectos por dimensiones

Elaboración de proyectos por dimensiones
Elaboración de proyectos por dimensionesArchivo, ABC Color

Por Prof. Lic. Rosanna Laconich

En este paso se diseñan proyectos específicos en cada dimensión de la gestión.

Dimensión pedagógica

- Innovación didáctica

- Capacitación docente

- Evaluación del aprendizaje

Lea más: Visión y misión institucional

Dimensión organizacional

- Clima institucional

- Liderazgo

- Trabajo en equipo

Dimensión administrativa

- Gestión de recursos

- Infraestructura

- Equipamiento

Dimensión comunitaria

- Participación de las familias

- Vinculación con la comunidad

Estructura de cada proyecto

- Nombre del proyecto

- Objetivo específico

- Metas específicas

- Actividades

- Responsables

- Indicadores

Elaboración del plan plurianual

El plan plurianual organiza la ejecución del PEI en un período de cinco años.

Componentes

- Objetivo general

- Meta general

- Objetivos específicos

- Metas específicas

- Actividades principales

- Cronograma

Articulación con el POA

El POA se elabora anualmente a partir del plan plurianual.

Evaluaciones

- Evaluación de medio término

- Evaluación anual

- Ajustes necesarios

Evaluación final del PEI

Al finalizar el período de cinco años, se realiza una evaluación integral.

Criterios de evaluación

- Eficacia

- Eficiencia

- Impacto

- Sostenibilidad

Indicadores

- Logro de metas

- Mejora en aprendizajes

- Participación comunitaria

Resultados esperados

- Resolución del problema identificado

- Fortalecimiento institucional

- Mejora continua

Fuentes: - HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.