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28 de abril de 2026 a la - 01:00

Innovar para aprender: claves didácticas y pedagógicas en el Paraguay actual

Innovar para aprender: claves didácticas y pedagógicas en el Paraguay actual
Innovar para aprender: claves didácticas y pedagógicas en el Paraguay actualArchivo, ABC Color

Por Prof. Lic. Abg. Karina Elizabeth Hermosilla Galeano

1. Principios didácticos de la educación

Los principios didácticos orientan la enseñanza para lograr aprendizajes pertinentes, en coherencia con la Ley N.º 1264/98 General de Educación, que promueve una educación integral, inclusiva y de calidad.

- Enfoque en el estudiante: la enseñanza se ajusta a intereses, ritmos y estilos. Se fomentan la autonomía y la responsabilidad por el propio aprendizaje.

- Aprendizaje activo (constructivista): el alumno construye saberes mediante experiencias, vinculando contenidos nuevos con conocimientos previos.

- Significatividad: los contenidos deben ser útiles y conectados con la vida cotidiana.

- Interacción social: el trabajo colaborativo y el diálogo fortalecen el aprendizaje.

- Motivación y participación: actividades desafiantes favorecen el interés y el compromiso.

- Evaluación formativa: la retroalimentación continua orienta la mejora.

- Inclusión: se respetan las diferencias y se brindan apoyos según necesidades.

- Desarrollo integral: se atienden dimensiones cognitivas, sociales y emocionales, promoviendo valores.

- Uso de recursos y tecnología: se integran herramientas diversas para enriquecer la enseñanza.

- Reflexión docente: la mejora continua exige análisis de la práctica y actualización profesional.

Lea más: Planificar para educar: claves de la organización pedagógica en la educación inicial

2. Pedagogía escolar

La pedagogía escolar reúne enfoques y estrategias para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, alineados con políticas del Ministerio de Educación y Ciencias.

- Fundamentos teóricos: se apoya en corrientes como el constructivismo y el socioconstructivismo, que destacan la participación activa y la interacción.

- Planificación y currículo: se diseñan propuestas pertinentes al contexto, con objetivos claros y alcanzables.

- Metodologías: se combinan enfoques tradicionales con estrategias innovadoras (aprendizaje cooperativo, proyectos, uso de TIC).

- Evaluación: más que medir, orienta el aprendizaje mediante retroalimentación.

- Educación inclusiva: se adapta la enseñanza a la diversidad, garantizando oportunidades para todos.

- Formación docente: la actualización permanente es clave para responder a nuevos desafíos.

- Vínculo con familias y comunidad: fortalece el acompañamiento del estudiante.

- Clima escolar positivo: un ambiente respetuoso y seguro favorece el aprendizaje.

3. Etapas del sistema educativo

El sistema educativo paraguayo se organiza en niveles que responden al desarrollo evolutivo:

- Educación Inicial: favorece el desarrollo integral a través del juego y la exploración.

- Educación Escolar Básica: desarrolla habilidades fundamentales como lectura, escritura y pensamiento lógico.

- Educación Media: profundiza conocimientos y fortalece el pensamiento crítico, preparando para estudios superiores o el trabajo.

- Educación Superior: orientada a la formación profesional y académica.

- Educación Permanente y Formación Profesional: brinda oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

- Educación Inclusiva: garantiza el acceso y la participación de estudiantes con necesidades específicas.

Síntesis

La educación en Paraguay avanza hacia un modelo centrado en el estudiante, inclusivo y flexible. Innovar no implica solo usar tecnología, sino enseñar mejor, atendiendo la diversidad y formando personas capaces de desenvolverse con autonomía, pensamiento crítico y valores en la sociedad actual.

Fuentes:

- EDWARDS, C., GANDINI, L., & FORMAN, G. (Comps.). (2012). Los cien lenguajes del niño: La experiencia de las escuelas de Reggio Emilia. Paidós Educador.

- RINALDI, C. (2006). En diálogo con Reggio Emilia: Escuchar, investigar y aprender. Octaedro.