Formación Docente Contínua
28 de abril de 2026 a la - 01:00

Conjugación optativa y conjugación imperativa en guaraní

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra

1.2. Ñemosusũ moĩmbyre. Ndorekói ijavegua castellano-pe. Ha’etévaicha pe ñe’ẽhára oporomomarandúva oĩha mba’e ojapótava ha ha’ete voi he’íva ijupe térã ambuévape ojapo hag̃ua. Ñe’ẽky oipurúva: Ta– tere– to– taja/taña– toro– tape– to-.

1.2. Conjugación optativa. No tiene equivalente en castellano. Aparentemente el hablante comunica una decisión y también da la impresión de que da órdenes a sí mismo o a otros. Sus partículas son: ta– tere– to– taja/taña– toro– tape– to-.

Ejemplos:

Ta-guata che. Que camine yo.

Tere-guata nde. Que camines tú.

To-guata ha’e. Que camine él.

Taja-guata ñande. Que caminemos nosotros.

Toro-guata ore. Que caminemos nosotros.

Tape-guata peẽ. Que caminen ustedes.

To-guata ha’ekuéra. Que caminen ellos.

Ta-mopotĩ che. Que limpie yo.

Tere-mopotĩ nde. Que limpies tú.

To-mopotĩ ha’e. Que limpie él.

Taña-mopotĩ ñande. Que limpiemos nosotros.

Toro-mopotĩ ore. Que limpiemos nosotros.

Tape-mopotĩ peẽ. Que limpien ustedes.

To-mopotĩ ha’ekuéra. Que limpien ellos.

1.3. Ñemosusũ potapyrã (mba’e apoukarã). Ojeporu oje’e hag̃ua tapicha tojapo peteĩ mba’e. Oñemosusũ mokõiha avaitépente, papyteĩ ha papyetápe. Oiporu ñe’ẽky: e– ha pe-.

Tembiecharã:

Eguapy nde. Peguapy peẽ.

Eñembo’y nde. Peñembo’y peẽ.

1.3. Conjugación imperativa. Se hace uso de esta conjugación para dar órdenes. Se conjuga solo con la segunda persona, en singular y plural. Sus partículas son: e– y pe.

Ejemplos:

Eguapy nde. Siéntate tú.

Peguapy peẽ. Siéntense ustedes.

Eñembo’y nde. Párate tú. Peñembo’y peẽ. Párense ustedes.

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.