La dimensión pedagógica del Proyecto Educativo Institucional (PEI) (Parte 2)

Otro aspecto destacado de la dimensión pedagógica es su compromiso con la educación bilingüe. El sistema educativo paraguayo promueve el uso del castellano y del guaraní como lenguas de enseñanza y aprendizaje. En consecuencia, el PCI debe establecer lineamientos claros para el desarrollo de ambas lenguas, garantizando que los estudiantes fortalezcan sus competencias comunicativas y valoren la riqueza cultural y lingüística del país.

Además, el PCI contempla los componentes académico, local y fundamental del currículo nacional. Esto significa que no solo incorpora las competencias y capacidades establecidas en los programas de estudio, sino que también considera las características del contexto local y promueve la inclusión de temas fundamentales como la educación ambiental, la educación democrática y la educación familiar. De esta manera, la escuela vincula el aprendizaje con la realidad de los estudiantes y contribuye a la formación integral de ciudadanos comprometidos con su comunidad.

La dimensión pedagógica también define el estilo de trabajo de la institución educativa. A través del PCI se establecen acuerdos sobre qué enseñar, cómo enseñar, cómo evaluar y qué estrategias metodológicas utilizar. Estos lineamientos se convierten en un sello distintivo de la escuela, orientando el trabajo de todos los docentes y favoreciendo la coherencia pedagógica en los diferentes grados y áreas curriculares.

El PCI es el centro de toda la planificación institucional. Si el estudiante es la razón de ser de la escuela, entonces la planificación de los aprendizajes debe ocupar el lugar principal dentro del PEI. Por ello, las demás dimensiones: organizacional, comunitaria y administrativa, deben articularse y contribuir al logro de los objetivos pedagógicos planteados. En consecuencia, la dimensión pedagógica no solo orienta el trabajo docente, sino que se convierte en el motor que impulsa la calidad educativa, promoviendo mejores oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes.

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Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.