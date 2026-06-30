Modos cuasiaccional, mediativo y locativo en guaraní

6.7. Ñe’ẽreko apovy. Ohechauka ndojejapopaiha tembiapopy; noñembotýi. Oiporu ñe’ẽky ipu hatãva “vy” ha iñirũ “ngy”.

6.7. Modo cuasiaccional. Indica que la acción se desarrolla a medias, no en su totalidad. Utiliza la partícula tónica «vy» y su homorgánica «ngy».

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Tembiecharã - Ejemplos

Che akevy. Yo dormito.

Nde rekevy. Tú dormitas.

Ha’e okevy. Él dormita.

Ahechangy. Yo vislumbro.

Rehechangy. Tú vislumbras.

Ohechangy. Él vislumbra.

6.8. Ñe’ẽreko apoukaha. Ohechauka tembiapo ojejapoha ambue rupive. Oiporu ñe’ẽky ipu hatãva “uka”.

6.8. Modo mediativo. Indica que la acción se realiza a través de otra persona. Su partícula tónica es «uka».

Tembiecharã - Ejemplos

Ñe’ẽtéva jurugua - Verbo oral

Che ajoguauka. Yo hago comprar.

Nde rejoguauka. Tú haces comprar.

Ha’e ojoguauka. Él hace comprar

Ñande jajoguauka. Nosotros hacemos comprar.

Ñe’ẽtéva tĩgua - Verbo nasal

Amono’ouka. Hago recoger.

Remono’ouka. Haces recoger.

Omono’ouka. Hace recoger.

Ñamono’ouka. Hacemos recoger.

6.9. Ñe’ẽreko tendapýva. Oñe’ẽ tenda ojejapohápe ñe’ẽtévape he’íva. Oiporu ñe’ẽky ipu’atãva “ha”.

6.9. Modo locativo. Hace referencia al lugar de la acción del verbo. Utiliza la partícula tónica «ha».

Tembiecharã - Ejemplos

Ñe’ẽtéva jurugua - Verbo oral

Che apytu’uha. Donde yo descanso.

Ore ropytu’uha. Donde nosotros descansamos.

Peẽ pepytu’uha. Donde ustedes descansan.

Ha’ekuéra opytu’uha. Donde ellos descansan.

Ñe’ẽtéva tĩgua - Verbo nasal

Ambo’eha. Donde enseño.

Rombo’eha. Donde enseñamos.

Pembo’eha. Donde enseñan.

Ombo’eha. Donde enseñan.

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.