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08 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Accidentes de grado de los verbos en guaraní

Ñe’etéva kokatu ñemoambue
Ñe’etéva kokatu ñemoambueArchivo, ABC Color

Ñe’etéva kokatu ñemoambue

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra

Ohechauka ñe’ẽtéva rekorasa taha’e ijehe térã imbojojahápe. Oñemboja’o péicha:

Señala la intensidad de la acción, sea en sí misma o en relación comparativa con otra acción. Se clasifican en:

7.1. Kokatu ypy. Ohechauka ñe’ẽtéva kokatu ha’eteháicha. Naiñe’ẽkýi. Tembiecharã:

Umi mitãkuña opurahéi.

Ko’ã karai oguata.

Kuñakaraikuéra oke.

Grado positivo. Constituye el enunciado normal del verbo. Sin partícula. Ejemplos:

Esas chicas cantan.

Estos señores caminan.

Las señoras duermen.

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7.2. Kokatu ombojojáva. Ikatu mbojojáva, mbotuicháva ha momichĩva rehegua.

Grado comparativo. Puede ser de igualdad, de superioridad y de inferioridad.

7.2.1. Kokatu mbojojaha moñondivéva. Omopeteĩ ñe’ẽtéva téra ndive. Nomoambuéi ñe’ẽtéva retepy ha katu omoambue téra/tero iñe’ẽky “icha” ipu’atãva rupive.

Tembiecharã:

Ko kuñataĩ porã ojeroky guyráicha.

Pe mitã’i oñani kavajúicha.

Che memby iñakuã mbarakajáicha.

Grado comparativo de igualdad. Establece relación de igualdad involucrando al verbo y al sustantivo. No afecta la estructura del verbo, pero sí la del sustantivo. La partícula «icha» (átona), va unida al sustantivo.

Ejemplos:

Esta linda señorita baila como el pájaro.

Ese niño corre como el caballo.

Mi hijo es ágil como el gato.

Ñe’etéva kokatu ñemoambue
Ñe’etéva kokatu ñemoambue

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.