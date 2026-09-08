Accidentes de grado de los verbos en guaraní

Ohechauka ñe’ẽtéva rekorasa taha’e ijehe térã imbojojahápe. Oñemboja’o péicha:

Señala la intensidad de la acción, sea en sí misma o en relación comparativa con otra acción. Se clasifican en:

7.1. Kokatu ypy. Ohechauka ñe’ẽtéva kokatu ha’eteháicha. Naiñe’ẽkýi. Tembiecharã:

Umi mitãkuña opurahéi.

Ko’ã karai oguata.

Kuñakaraikuéra oke.

Grado positivo. Constituye el enunciado normal del verbo. Sin partícula. Ejemplos:

Esas chicas cantan.

Estos señores caminan.

Las señoras duermen.

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7.2. Kokatu ombojojáva. Ikatu mbojojáva, mbotuicháva ha momichĩva rehegua.

Grado comparativo. Puede ser de igualdad, de superioridad y de inferioridad.

7.2.1. Kokatu mbojojaha moñondivéva. Omopeteĩ ñe’ẽtéva téra ndive. Nomoambuéi ñe’ẽtéva retepy ha katu omoambue téra/tero iñe’ẽky “icha” ipu’atãva rupive.

Tembiecharã:

Ko kuñataĩ porã ojeroky guyráicha.

Pe mitã’i oñani kavajúicha.

Che memby iñakuã mbarakajáicha.

Grado comparativo de igualdad. Establece relación de igualdad involucrando al verbo y al sustantivo. No afecta la estructura del verbo, pero sí la del sustantivo. La partícula «icha» (átona), va unida al sustantivo.

Ejemplos:

Esta linda señorita baila como el pájaro.

Ese niño corre como el caballo.

Mi hijo es ágil como el gato.

Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.