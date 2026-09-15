Grado comparativo de superioridad y grado comparativo de inferioridad en guaraní

7.2.2. Kokatu mbojojaha ombotuicháva. Ombojoja ha ombotuicha peteĩme ambue ári iñe’ẽky “ve” ipu’atãva rupive, péva oñemoĩva ñe’ẽtévare ha ambue ñe’ẽ katu ogueraha ñe’ẽriregua “gui” ipu’atã’ỹva.

Grado comparativo de superioridad. Establece relación de superioridad entre dos acciones o cosas. Su partícula «ve», tónica, acompaña al verbo y al segundo elemento la posposición átona «gui».

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Tembiecharã

-Kavaju oñanive chavurrógui.

-Mbarakaja okeve jaguágui.

-Che túva okaruve che sýgui.

Ejemplos:

-El caballo corre más que el burro.

-El gato duerme más que el perro.

-Mi padre come más que mi madre

7.2.3. Kokatu mbojojaha omomichĩva. Omomirĩ ñe’ẽtévape ombojojakuévo ambue ñe’ẽ rehe, kóva ogueraha ñe’ẽriregua iñe’ẽpehẽteĩva “gui” ha ñe’ẽky “’ive”, ipu’atãva katu omoambue ñe’ẽtéva rete.

Grado comparativo de inferioridad. Establece relación de inferioridad entre dos acciones u objetos. Utiliza partícula tónica «ive», afectando la estructura morfológica del verbo y la posposición «gui» en el segundo elemento de la comparación.

Tembiecharã

-Kururu opo’ive ju’ígui.

-Mbói ho’yta’ive pirágui.

-Che taita oñe’ẽ’ive che jarýigui.

Ejemplos:

-El sapo salta menos que la rana.

-La víbora nada menos que el pez.

-Mi abuelo habla menos que mi abuela.