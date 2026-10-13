Evaluación institucional (Parte 5)

3. Dimensión sociocomunitaria y clima institucional

La dimensión de vinculación socio-comunitaria y clima institucional, contemplada en el Manual de Seguimiento a la Gestión de los Educadores y de las Instituciones Educativas del MEC, permite comprender a la institución educativa como un espacio abierto, dinámico y profundamente relacionado con las personas y con el contexto en el que se encuentra inserta. Esta dimensión observa cómo la institución genera vínculos con la comunidad educativa y con otros sectores gubernamentales y no gubernamentales, buscando favorecer el servicio educativo y la formación integral de los estudiantes.

Hablar de vinculación socio-comunitaria implica reconocer que la educación no es una tarea que pueda desarrollarse de manera aislada. Directivos, docentes, estudiantes, familias, personal técnico y administrativo, así como representantes de la comunidad, forman parte de una red de relaciones que puede contribuir significativamente al logro de los propósitos institucionales. En este sentido, la dimensión comunitaria comprende acciones que promueven la participación de los diferentes actores en las decisiones y actividades del establecimiento educativo, reconociendo los roles específicos que cada integrante desempeña. El Manual destaca, además, la importancia de las vinculaciones y de la participación de diversos actores como parte de la mirada integral sobre la institución.

Desde esta perspectiva, los proyectos comunitarios y las relaciones interinstitucionales adquieren especial relevancia. Una institución que se vincula con su entorno puede identificar necesidades, aprovechar oportunidades de colaboración y generar experiencias educativas significativas. Estas relaciones pueden concretarse mediante proyectos, convenios, reuniones, actividades colaborativas y otras iniciativas que acerquen a la institución con su comunidad. El Manual contempla precisamente proyectos, convenios y actas de reunión como medios de verificación asociados a esta dimensión.

Por otra parte, el clima institucional se relaciona con la convivencia escolar y con la manera en que interactúan los diferentes miembros de la comunidad educativa. Estas relaciones tienen incidencia en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual de los estudiantes. Por ello, construir un clima favorable requiere mucho más que evitar conflictos: supone promover relaciones basadas en el respeto, la empatía, la comunicación, la cooperación, el liderazgo positivo y la capacidad para abordar y resolver situaciones de conflicto de manera constructiva. Estos aspectos son señalados expresamente en el Manual como elementos que deben observarse dentro de esta dimensión.

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Un clima institucional saludable se construye cotidianamente. Se expresa en la forma en que se escucha a las personas, se comunican las decisiones, se reconocen los aportes, se acompaña a quienes necesitan apoyo y se generan espacios para participar. También supone comprender que las diferencias forman parte de toda comunidad y que pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje cuando son abordadas mediante el diálogo y el respeto.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.