Adverbios de negación en guaraní

7. Ñe’ẽteja ombotovéva. Ko’ãva ha’ehína umi omboaje’ỹva ñe’ẽtéva omoandúva.
Adverbios de negación. Palabras que se utilizan para negar la acción verbal.
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5. Anichéne (Dudoso)
Anichéne okýta ko pyhare. Yvága iporãiterei ko’ág̃a.
No creo que llueva esta noche, el cielo está muy lindo ahora.
6. Mba’evéicharõ (De ninguna manera)
Mba’evéicharõ ndajapomo’ãi upe mba’e vai.
De ninguna manera voy a hacer esa mala acción.
7. Nahániri (Negación simple)
Rehosépa chendive - Nahániri, apytase ko’ápe.
¿Quieres ir conmigo? - No, quiero quedarme aquí.
Jesarekopyrã - Observación
Ñe’ẽteja ndorekói papapy ha meña ñemoambue.
El adverbio carece de accidentes de número y género.
Tembiecharã - Ejemplos
Anive resapukái - Ya no grites.
Anive pesapukái - Ya no griten.
Ñe’ẽteja “tove” ikatu omoneĩ ha ikatu ombotove ojeporuháicha.
El adverbio «tove», se puede utilizar como afirmativo o negativo según el contexto.
Tembiecharã - Ejemplos
Tove toho - Deja que se vaya.
Tove tou - Deja que venga.
Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.