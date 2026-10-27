Proyecto de gestión: organizar para aprender y convivir mejor

De acuerdo con el material, el Proyecto de Gestión corresponde a la dimensión organizacional y estructural y busca atender las situaciones que se presentan al interior de la institución, especialmente aquellas relacionadas con los procesos que organizan, regulan y orientan la participación y permanencia de los diferentes actores educativos. Su propósito es que estas acciones contribuyan al cumplimiento del objetivo general del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y permitan avanzar coherentemente hacia la visión y misión de la institución.

Podemos imaginarlo como una especie de mapa que ayuda a ordenar el camino institucional. Cuando una institución tiene claridad sobre quiénes participan, cómo se organizan, qué responsabilidades asume cada actor y qué acuerdos orientan la convivencia, se generan mejores condiciones para que todos puedan desarrollar su tarea con mayor seguridad, compromiso y sentido de pertenencia.

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El Proyecto de Gestión puede contemplar aspectos muy concretos de la vida institucional: la organización de los estudiantes mediante el Centro de Estudiantes o los Consejos de Grado; la organización docente; la participación de las familias a través de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE); el funcionamiento del Equipo de Gestión de Instituciones Educativas (EGIE); las normas de convivencia; la distribución de espacios; los horarios; e incluso la rotación de docentes para el desempeño de determinadas funciones.

Esto nos permite comprender algo muy importante: gestionar una institución no significa solamente administrar recursos o distribuir tareas. También significa crear condiciones para que las personas puedan trabajar, aprender, participar y convivir de manera armónica.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2016). Manual de orientación para el fortalecimiento de la gestión escolar. Asunción, Paraguay.