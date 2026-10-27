Formación Docente Contínua
27 de octubre de 2026 - 01:00

Proyecto de gestión: organizar para aprender y convivir mejor

Proyecto de gestión: organizar para aprender y convivir mejor
Proyecto de gestión: organizar para aprender y convivir mejorArchivo, ABC Color

Hablar de Proyecto de Gestión es hablar de cómo queremos que funcione nuestra institución educativa en la vida cotidiana. No se trata solamente de elaborar un documento o de cumplir con una planificación; se trata de mirar hacia adentro de la escuela, reconocer aquello que necesita ser mejorado y acordar juntos formas de organización que favorezcan el aprendizaje y la convivencia.

Por Prof. Lic. Rosanna Laconich
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De acuerdo con el material, el Proyecto de Gestión corresponde a la dimensión organizacional y estructural y busca atender las situaciones que se presentan al interior de la institución, especialmente aquellas relacionadas con los procesos que organizan, regulan y orientan la participación y permanencia de los diferentes actores educativos. Su propósito es que estas acciones contribuyan al cumplimiento del objetivo general del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y permitan avanzar coherentemente hacia la visión y misión de la institución.

Podemos imaginarlo como una especie de mapa que ayuda a ordenar el camino institucional. Cuando una institución tiene claridad sobre quiénes participan, cómo se organizan, qué responsabilidades asume cada actor y qué acuerdos orientan la convivencia, se generan mejores condiciones para que todos puedan desarrollar su tarea con mayor seguridad, compromiso y sentido de pertenencia.

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El Proyecto de Gestión puede contemplar aspectos muy concretos de la vida institucional: la organización de los estudiantes mediante el Centro de Estudiantes o los Consejos de Grado; la organización docente; la participación de las familias a través de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE); el funcionamiento del Equipo de Gestión de Instituciones Educativas (EGIE); las normas de convivencia; la distribución de espacios; los horarios; e incluso la rotación de docentes para el desempeño de determinadas funciones.

Esto nos permite comprender algo muy importante: gestionar una institución no significa solamente administrar recursos o distribuir tareas. También significa crear condiciones para que las personas puedan trabajar, aprender, participar y convivir de manera armónica.

Fuentes:

- HARRIS, A. (2022). Distributed leadership and school improvement. Routledge.

- LEITHWOOD, K., HARRIS, A., & HOPKINS, D. (2023). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 43(1), 1–18.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2018). Guía para la planificación estratégica institucional en centros educativos. Asunción, Paraguay.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2020). Lineamientos para el acompañamiento pedagógico institucional. Asunción, Paraguay.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Improving school leadership: Policy and practice. OECD Publishing.

- Ministerio de Educación y Ciencias. (2016). Manual de orientación para el fortalecimiento de la gestión escolar. Asunción, Paraguay.