El pronombre en guaraní

Ñe’ẽ omyengoviáva tapicha, mymba térã mba’ekuéra réra (tero). Oñembohéra avei “techaukaha” térã “myengoviaha”. Ha’ehína ñe’ẽpy ha katuete oreko mba’e he’íva ipype.
Es la palabra que sustituye al nombre de la persona, el animal o la cosa. Se lo denomina «marca» o «sustituto». Es un lexema con significado en sí misma.
Terarãngue ñemohenda hembiapo rupi. Clasificación de los pronombres según su función
1. Terarãnguete. Ñe’ẽ omyengoviáva ava omba’e’apóva réra ha omoñapymíva héra tee ipype.
Pronombres personales. Se refieren a personas que realizan una acción, cuyos nombres no se mencionan.
1.1. Terarãnguete terañe’ẽramo. Omyengovia umi téra/terópe, ojeporúva ñe’ẽjoajúpe ha oñeñe’ẽha rehe. Oĩ ipapyteĩ ha ipapyetáva.
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Pronombres personales como sujeto. Sustituye a los nombres que se utilizan en las oraciones y de quienes se habla. Hay en singular y en plural.
Ipapyteĩva - Singular
- Che: yo.
- Nde: tú, usted, vos.
- Ha’e: él, ella.
Ipapyetáva - Plural
- Ñande: nosotros/as (incluyente).
- Ore: nosotros/as (excluyente).
- Peẽ: vosotros/as, ustedes.
- Ha’ekuéra, hikúai: ellos, ellas.
Ejemplos - Tembiecharã
- Che añeno. Yo me acuesto.
- Ha’e ojahu. Él/ella se baña.
- Peẽ pepuka. Ustedes se ríen.
1.2. Terarãnguete moĩmbaha mbohasapyrévaramo. Umi avaite peteĩha, mokõiha ha mbohapyha pegua ipapyteĩ térã ipapyetáva, ohupytýva pa’ũmegua’ỹre ñe’ẽtéva remimbohasapy ñe’ẽjoajúpe.
Pronombre personal como complemento directo. Es la 1.a, 2.a o 3.a persona del singular o plural, que recibe directamente la acción del verbo en una oración.
Ipapyteĩva - Singular
- Che: me, a mí.
- Nde/ne, ro: te, a ti, a vos.
- Chupe, ichupe: a él mismo/ a ella misma, a sí mismo/a.
Ipapyetáva - Plural
- Ñande, ñane: nos, a nosotros/as (incluyente).
- Ore: nos, a nosotros/as (excluyente).
- Pende, po, pene: nos, a vosotros, a ustedes.
- Chupekuéra, ichupekuéra: a ellos/a ellas, les/los/las.
Ejemplos - Tembiecharã
- Nde cherenói. Tú me llamas.
- Che ajogua aranduka. Yo compro libros.
- Ha’e nepytyvõ. Él/ella te ayuda.
1.3. Terarãnguete moĩmbaha mbohasapyre’ỹvaramo. Umi avaite peteĩha, mokõiha ha mbohapyha pegua, ipapyteĩ térã ipapyetáva, ohupytýva ijyke guivo ñe’ẽtéva omba’embohasa’ỹva rembiapo ñe’ẽjoajúpe.
Pronombre personal como complemento indirecto. Recibe indirectamente la acción de un verbo intransitivo en 1.a , 2.a o 3.a persona del singular y plural.
Ipapyteĩva - Singular
- Chéve: me, a mí
- Ndéve: te, a ti
- Ichupe, chupe: se, a él/a ella, le/la.
Ipapyetáva - Plural
- Ñandéve: a nosotros/as, nos (incluyente)
- Oréve: a nosotros/as, nos (excluyente)
- Peẽme: a vosotros/as, a ustedes
- Ichupekuéra/chupekuéra: a ellos/as, les/las.
Ejemplos - Tembiecharã
- Ha’e ome’ẽ chéve ao. Él/ella me da ropas.
- Ajoguáta chupe pohã. Le compraré medicamentos.
- Agueru ndéve ko typycha reitypei hag̃ua. Te traigo esta escoba para que barras.
Fuente: - Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.