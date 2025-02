Palabras grandototas

- Hola Juan, ¿qué tal estuvo el partido de fútbol en la canchita?

- Hola Pedro. Muy parejo. Cualquiera de los dos equipos podía ganar. ¡Jugamos con todo! Pero el otro equipo metió dos golazos. Lo único que no estuvo bien, fueron las palabrotas que se dijeron, me parece que no se deben decir.

- Entonces me perdí mucho. ¡Qué pena! Pero no podía fallarle a mi mamá que hace días me pedía que le ayudara a pintar la ventanota de la sala. Espero ir la próxima vez.

1. Completa.

a. ¿De qué palabras provienen?

.golazos: ………………………….…….

. palabrotas: ……………………………

. ventanota: ……………………………

2. Contesta.

b. ¿Qué quieren expresar los chicos al utilizar estas palabras?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………..

. Para recordar

Los aumentativos más comunes son:

Aumentativo ote - ota: (televisión, televisionsota)

Aumentativo ón - ona: (cajuela, cajuelón)

Aumentativo azo – aza: tazo - taza: (rodilla, rodillazo) (golpe, golpetazo)

3. Escribe el aumentativo.

cuchillo: …………………………..

diablo: ………………………………

cabeza: …………………………….

mesa: ……………………………….

botella: …………………………….

4. Remplaza por aumentativos las palabras subrayadas.

1. ¡Mirá ese coche!

………………………………………………………………..

2. ¿Sabías que Juana se puede subir a aquel árbol?

………………………………………………………………..

3. La casa de la esquina es de mi abuela.

……………………………………………………………………

4. Por culpa de aquella nube, mi mamá suspendió el paseo.

……………………………………………………