Canciones y rimas para mamá

Esa es mi mamita linda

Topo Gigio

Si me preguntan quién me dio la vida,

si me preguntan quién me quiere más,

si me preguntan por la más hermosa.

Esa, esa es mi mamá.

Si me preguntan quién me come a besos,

si me preguntan quién me hace soñar,

si me preguntan quién me da la sopa.

Esa, esa es mi mamá.

La que me enseña a jugar y que me hace reír,

y que las noches se levanta cuando quiero hacer chis,

la que me dice papá que es la mejor de verdad.

Esa, esa es mi mamá.

Si me preguntan quién me cuenta cuentos,

cuando a la noche muy cansada está,

Si me preguntan qué es lo que más quiero.

Esa, esa es mi mamá.

Por eso siempre cuando preguntan,

yo les contesto como es mi mamá,

una señora muy enamorada,

dice, dice mi papá.

La que me enseña a jugar

y que me hace reír.

Y que en las noches se levanta cuando quiero hacer chis,

La que me dice papá que es la mejor de verdad.

Esa, esa es mi mamá.

Fuente

Recuperado de: http://maestrodecorazontalosh.blogspot.com/

Actividades

1. Las mamitas realizan actos increíbles por sus hijos. De la canción del Topo Gigio extrae 5 cosas que su mamá hace por él.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Escribe otras palabras relacionadas con el concepto de mamá.

a. Amor

b. Cuidado

c.----------------

d. ----------------

e. ----------------