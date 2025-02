Adjetivos calificativos: Especificativos, explicativos y gentilicios

Prof. Angélica Saucedo

Los adjetivos calificativos acompañan al sustantivo para dar una cualidad del mismo. Al hacerlo, pueden limitarlo, formar parte de su naturaleza o expresar su origen; es decir, actuar como especificativos, explicativos o gentilicios.Los especificativosSon los adjetivos calificativos que indican una cualidad objetiva del sustantivo, necesaria para diferenciarlo de los demás y para entender cabalmente el significado de la oración. Se colocan generalmente detrás del sustantivo.Ejemplos:Me gustan las rosas rojas. (solo las que son rojas, no las amarillas, blancas, etc.) S. Adj. Vi al niño caminando por la acera derecha. S. Adj.Los explicativos o epítetos Expresan una cualidad inherente del sustantivo; es decir, que no podría ser de otra manera. Si la oración prescindiera de estos adjetivos, igual se comprendería completamente. Se los utiliza más como recursos expresivos, para embellecer la expresión. Pueden ir delante o detrás del sustantivo.Ejemplos:Desde la ventana, miraban la blanca nieve. Adj. S.Se manchó la ropa con el negro carbón. Adj. S.Otros: blanca leche, verde campo, legítimo derecho, trágica desgracia, dulce miel, fuego ardiente, solemne misa, frío invierno, dura piedra, blanca luna, carta escrita.Los gentiliciosSeñalan origen, nacimiento o procedencia del sustantivo. Se forman agregando sufijos a los nombres geográficos. Se escriben detrás del sustantivo.Ejemplos:La mujer paraguaya es laboriosa. S. Adj. El coste de extracción del petróleo iraquí es el más bajo. S. Adj. Algunos gentiliciosafgano/a: de Afganistán. bruselense: de Bruselas.carioca: de Río de Janeiro.corso: de Córcega.falconiano: de Falcón. jerosolimitano: de Jerusalén.monegasco: de Mónaco.montevideano: de Montevideo.moscovita: de Moscú.nipón: de Japón.paceño: de La Paz.Cambia el orden y cambia el significadoLa significación de algunos adjetivos cambia según vayan delante o detrás del sustantivo:Pobre viuda Viuda pobreCualquier mujer Mujer cualquieraViejo amigo amigo viejoReconoce y clasifica los adjetivosEn las selvas tropicales del Zaire, el zoólogo holandés Adriaan Kortlandt pudo observar a un chimpancé viejísimo, tan anciano que el pelo de su cabeza era completamente gris.El cuerpo del animal estaba ya bastante ajado. No podía trepar a los árboles, y sin embargo, disfrutaba de un importante número de privilegios, por su edad. La pregunta penosa es por qué entre los hombres actuales las personas de edad merecen tan poca consideración.(V. B. Dröscher)Ejemplo:TropicalesEspecificativo ¡A colocar adjetivos!Completa con adjetivos explicativos, especificativos y gentilicios (sin repetir) la fábula de Jean Muzi.El lobo y el pájaroEl hambriento lobo acababa de atrapar a un ..pájaro, y lo tenía en la ..boca.—Soy un ave .., pero mi carne es deliciosa –le dijo el pájaro ..al lobo ..—Lo sé –respondió el , relamiéndose.El ..pájaro, aprovechó que se abría la puerta de su prisión y salió