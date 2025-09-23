Las onomatopeyas, ejemplos y reglas para usarlas al escribir

¿Qué es una onomatopeya?
Es una palabra que imita un sonido real. Según el Diccionario de la lengua española (RAE), es la «imitación o recreación de un sonido natural o de otro fenómeno acústico». Sirve para que, al leer, casi sientas el ruido en la cabeza.
¿En qué contexto se usan las onomatopeyas?
-En cuentos y poesías.
-En historietas y cómics.
-En canciones y juegos.
-En chats y redes, para expresar rápido las emociones.
Ejemplos:
a) Sonidos de animales
-Perro: guau
-Gato: miau
-Vaca: muuu
-Gallo: quiquiriquí
-Pato: cuac
-Abeja: bzzz
-Lobo: auuu
b) Objetos y cosas que suenan
-Reloj: tic-tac
-Timbre: riin, riin
-Teléfono: ring, ring
-Gotas: ploc
-Puerta que se cierra: pum
-Vidrio que se rompe: crac
c) Acciones y gestos
-Estornudo: achís
-Beso: mua
-Golpe: paf
-Pasos: tap, tap
-Susurro: sss
-Risa: ja, ja, ja
En historietas y juegos
Cuando lees un cómic, muchas palabras grandes y con colores son onomatopeyas. Te ayudan a imaginar mejor la escena: un «¡BOOM!» hace la explosión más intensa; un «shh» baja el volumen de todo. Puedes usarlas en juegos para dar pistas o contar lo que pasa sin explicarlo todo.
¿Cómo se escriben?
-Con letras que «suenan» como el ruido: tic-tac, glu-glu, brrr.
-A veces llevan guiones (tic-tac) o se repiten para marcar ritmo: «toc, toc» en la puerta.
-Los signos de exclamación dan fuerza: ¡pum!, ¡zas!
-Si el sonido se alarga, se puede estirarlo un poco: auuu. No lo alargues demasiado para que siga siendo fácil de leer.
¿Por qué ayudan a leer y escribir?
-Dan ritmo al texto y lo hacen más divertido.
-Clarifican emociones: «ja, ja, ja» muestra risa.
-Te permiten mostrar una acción sin usar muchas palabras.
Miniguía para usarlas al escribir
-Elige el sonido que quieres mostrar: ¿es fuerte o suave?
-Prueba con dos o tres letras que se parezcan al ruido.
-Suma exclamación si necesitás fuerza: ¡crac!
-Repite si quieres ritmo: toc, toc.
-Lee en voz alta: si al leerlo «suena», está bien.
Pequeño desafío
Piensa en la merienda. ¿Qué onomatopeyas aparecen? Tal vez «crunch» de una galleta, «glu-glu» de un jugo o «mmm» cuando algo te gusta. Escríbelas y arma una viñeta o dos oraciones con esas palabras.
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Comunicación. Primer ciclo.