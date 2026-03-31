El uso de los cinco sentidos

Lea más: Los sentidos

1. ¡Hola! Mi nombre es Isabel y quiero compartir contigo una hermosa experiencia.

Era una mañana soleada y yo estaba muy emocionada: ¡iba de excursión a un campo con mi familia! Antes de salir, me miré al espejo y me peiné. «¡Qué brillante está el sol hoy!», pensé, usando mis ojos para ver el hermoso día.

2. Al salir, escuché el piar de los pájaros y el motor de los vehículos a lo lejos. «¡Cuántos sonidos!», dije, utilizando mis oídos para escuchar todo lo que rodeaba al campo.

3. Al llegar al césped, me quité los zapatos y sentí la hierba fresca bajo mis pies. «¡Está suave y un poco húmeda!» , exclamé, usando el sentido del tacto en mi piel.

4. Mi mamá abrió la canasta de la comida y un aroma delicioso a empanadas de mandioca y arroz con leche salió de ella. «¡Mmm, qué bien huele!», dije, usando mi olfato para oler la comida.

5. Por fin, llegó el momento de comer. Probé la empanada y estaba deliciosa. «¡Qué rica», dije sonriendo, usando mi gusto para saborear la comida.

6. Allí me di cuenta de que gracias a mis cinco sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto puedo disfrutar de un día perfecto en el campo.

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I. Responde encerrando en círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué sentido usó Isabel para saber que el sol estaba brillante?

a. Olfato

b. Vista

c. Gusto

2. ¿Cómo sintió Isabel la hierba al pisarla con sus pies?

a. Suave y húmeda

b. Caliente y seca

c. Áspera y dura

3. ¿Con qué sentido pudo Isabel identificar el delicioso olor de la comida?

a. Oído

b. Tacto

c. Olfato

II. Une cada sentido con la acción correcta:

a. Ojos (_____) Escuchar

b. Oídos (_____) Ver

c. Nariz (_____) Saborear

d. Boca (_____) Tocar

e. Manos/Piel (_____) Oler

III. Dibuja la parte del cuento que más te gustó y escribe cuál de tus cinco sentidos usaste para imaginarla.