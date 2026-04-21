Análisis del poema: Manos que enseñan, corazones que guían

Lea más: Día del Maestro
Lee y aprende la poesía.
Manos que enseñan,
corazones que guían
I
En el aula nace un mundo
lleno de sueños y luz,
donde un maestro paciente
nos muestra el rumbo y la virtud.
II
Con palabras va sembrando
valores en cada ser:
respeto, amor y justicia,
y las ganas de aprender.
III
Su trabajo es silencioso,
pero grande de verdad;
con esfuerzo y sacrificio
nos enseña a caminar.
IV
Aunque el día sea largo
y el cansancio quiera entrar,
siempre ofrece una sonrisa
y nos vuelve a motivar.
V
Ama a todos sus alumnos
como flores de un jardín,
y con cuidado y ternura
los ayuda a florecer sin fin.
VI
Queridos maestros y maestras
gracias hoy quiero decir,
porque en cada enseñanza
me ayudaste a construir.
APRENDE MÁS
I. Responde las preguntas.
a) ¿Qué valores menciona la poesía que enseñan los maestros?
b) ¿Por qué se dice que el trabajo del maestro es «silencioso».
c) ¿Cómo demuestra el maestro su amor por los alumnos?
d) ¿Qué significa la comparación de los alumnos con «flores de un
jardín»?
II. Responde con verdadero (V) o falso (F).
a) El maestro solo enseña materias. (______)
b) El maestro siempre está feliz y nunca se cansa. (______)
c) Los maestros ayudan a sus alumnos a crecer como personas. (______)
III. Coloca en orden lo que hace un maestro según la poesía.
_______ Enseña valores
_______ Motiva a los alumnos
_______ Siembra sueños
_______ Ayuda a crecer
IV. Completa la frase.
-Mi maestro/a es especial porque_____________
-Gracias a mi maestro/a aprendí______________
V. Dibuja y escribe.
-Haz un dibujo de tu maestro o maestra en clase y escribe tres cualidades que lo/la describan