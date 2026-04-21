Análisis del poema: Manos que enseñan, corazones que guían

Lea más: Día del Maestro

Lee y aprende la poesía.

Manos que enseñan,

corazones que guían

I

En el aula nace un mundo

lleno de sueños y luz,

donde un maestro paciente

nos muestra el rumbo y la virtud.

II

Con palabras va sembrando

valores en cada ser:

respeto, amor y justicia,

y las ganas de aprender.

III

Su trabajo es silencioso,

pero grande de verdad;

con esfuerzo y sacrificio

nos enseña a caminar.

IV

Aunque el día sea largo

y el cansancio quiera entrar,

siempre ofrece una sonrisa

y nos vuelve a motivar.

V

Ama a todos sus alumnos

como flores de un jardín,

y con cuidado y ternura

los ayuda a florecer sin fin.

VI

Queridos maestros y maestras

gracias hoy quiero decir,

porque en cada enseñanza

me ayudaste a construir.

APRENDE MÁS

I. Responde las preguntas.

a) ¿Qué valores menciona la poesía que enseñan los maestros?

b) ¿Por qué se dice que el trabajo del maestro es «silencioso».

c) ¿Cómo demuestra el maestro su amor por los alumnos?

d) ¿Qué significa la comparación de los alumnos con «flores de un

jardín»?

II. Responde con verdadero (V) o falso (F).

a) El maestro solo enseña materias. (______)

b) El maestro siempre está feliz y nunca se cansa. (______)

c) Los maestros ayudan a sus alumnos a crecer como personas. (______)

III. Coloca en orden lo que hace un maestro según la poesía.

_______ Enseña valores

_______ Motiva a los alumnos

_______ Siembra sueños

_______ Ayuda a crecer

IV. Completa la frase.

-Mi maestro/a es especial porque_____________

-Gracias a mi maestro/a aprendí______________

V. Dibuja y escribe.

-Haz un dibujo de tu maestro o maestra en clase y escribe tres cualidades que lo/la describan