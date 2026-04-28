Día de la Cruz en el Paraguay

La cruz decorada se coloca en un lugar importante de la casa o en el patio. Muchas personas creen que la cruz protege el hogar y trae bendiciones. También es una forma de recordar la importancia de la fe y de compartir en familia.

Los niños suelen participar ayudando a juntar flores, armando la decoración o cantando canciones tradicionales. En algunas comunidades, los vecinos se reúnen para rezar, comer juntos y celebrar.

El Día de la Cruz es una fiesta llena de alegría, devoción y unión. Es una oportunidad para aprender sobre las tradiciones y valores del Paraguay.

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I. Responde.

1. ¿Qué se celebra el 3 de mayo?

2. ¿Con qué se decora la cruz?

3. ¿Por qué las personas decoran la cruz?

4. ¿Qué hacen los niños durante la celebración?

5. ¿Cómo participan los vecinos?

6. ¿Por qué crees que esta tradición es importante para las familias?

7. ¿Qué valores enseña el Día de la Cruz?_

II. Escribe cuatro palabras del texto que sean objetos.

III. Escribe una oración con la palabra «cruz».

IV. Ordena la oración.

-chipas. / cruz / con / decora / se / La

V. Completa.

1. La cruz se coloca en el ____________________.

2. Los niños ayudan a ___________________flores.

VI. Subraya el sujeto en la oración.

-Los niños ayudan a decorar la cruz.

VII. Cambia la oración a plural.

-La familia celebra el Día de la Cruz.

VIII. Dibuja una cruz decorada como imaginas que sería en el Día de la Cruz. Puedes agregar flores, frutas y colores