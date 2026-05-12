Reglas de acentuación en español: palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas

La acentuación en español se basa en la posición de la sílaba tónica (la más fuerte).

Lea más: Reglas de acentuación: una guía para empezar

1. Palabras agudas

Definición: La sílaba tónica es la última. Llevan tilde cuando terminan en n, s o vocal.

Ejemplos: café, canción, sofá, Perú.

2. Palabras llanas o graves

Definición: La sílaba tónica es la penúltima. Llevan tilde cuando NO terminan en n, s o vocal.

Ejemplos: cárcel, lápiz, fácil, difícil.

3. Palabras esdrújulas

Definición: La sílaba tónica es la antepenúltima.

Regla: Siempre llevan tilde.

Ejemplos: música, número, teléfono, matemática.

4. Palabras sobresdrújulas

Definición: La sílaba tónica está antes de la antepenúltima.

Regla: Siempre llevan tilde.

Ejemplos: dígamelo, bébetelo, fácilmente, ágilmente.

APRENDE MÁS

I. Lee el siguiente texto:

Ángela llegó al jardín escuchando su música favorita. Caminaba rápidamente mientras observaba un pájaro en el árbol. De repente, encontró un lápiz sobre el césped y empezó a escribir una hermosa canción.

II. Responde.

-¿Qué encontró Ángela en el césped?

-¿Qué hacía mientras caminaba?

III. Escribe dos palabras agudas del texto.

IV. Escribe dos palabras llanas o graves del texto.

V. Escribe dos palabras esdrújulas del texto.

VI. Escribe una palabra sobresdrújula del texto.

VII. Clasifica las siguientes palabras.

-Palabra: tipo de palabra (aguda, llana o esdrújula)

*Cartón:

*Fácil:

*Rápido:

*Amable:

*Fácilmente:

VIII. Marca la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es una palabra aguda?

a) Lápiz

b) Canción

c) Árbol

2. ¿Cuál palabra debería llevar tilde obligatoriamente?

a) Casa

b) Escribir

c) Musica

3. ¿Cuál es una palabra sobresdrújula?

a) Rápidamente

b) Ángela

c) Lápiz

4. ¿Por qué «árbol» lleva tilde?

a) Porque es aguda

b) Porque es esdrújula

c) Porque es grave y no termina en n, s o vocal

IX. Escribe una oración con:

1. Una palabra aguda:

2. Una palabra grave:

3. Una palabra esdrújula:

4. Una palabra sobresdrújula: