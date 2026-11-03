Minicuentos a través de imágenes

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Elabora un minicuento siguiendo los siguientes pasos:
1. Define la idea central. Elige un tema simple (un viaje, un descubrimiento, una pérdida o una sorpresa).
2. Divide tu historia en tres momentos clave:
Inicio. Presenta al personaje y su entorno.
Nudo. Muestra un problema, conflicto o acción principal.
Desenlace. Muestra cómo se resuelve la situación o la transformación final.
3. Elige entre 4 y 8 imágenes.
4. El texto debe redactarse con claridad y precisión, asegurando el uso correcto de los signos de puntuación y el cumplimiento estricto de las reglas gramaticales.