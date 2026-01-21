Patricio Tanda desembarca en Dos Bocas: “Mi mayor virtud es hacer jugar al equipo”

A su llegada al aeropuerto, el futbolista no ocultó su entusiasmo por este nuevo paso en su carrera: “La verdad que estoy muy feliz de llegar a su país, al club Guaraní también. Vengo con muchas expectativas y con muchas ganas de mostrar mi juego y de aportar mi granito de arena al club”. Tanda se convierte así en la tercera ficha extranjera del equipo, uniéndose a sus compatriotas Mariano Darío Ramos e Imanol Segovia.

Respecto a los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del conjunto aurinegro, el mediocampista destacó la relevancia de la institución en el plano local. “La verdad que Guaraní es un equipo grande acá en Paraguay. Cuando surgió la posibilidad lo analizamos y por suerte se pudo dar. Ojalá Dios quiera que sea la decisión correcta y como te dije pueda aportar mi granito de arena al club”, afirmó.

Además, reveló que buscó referencias directas antes de viajar: “La verdad que estuve hablando con Imanol Segovia, que vino ahora también y me estuvo contando que el club está creciendo, que está haciendo un nuevo estadio. Estuve viendo que peleó hasta el final en el torneo pasado y que no se le terminó dando el campeonato. Pero ahora, aportar mi granito de arena y ojalá que Dios quiera que se pueda dar este campeonato que empieza”.

Sobre su perfil futbolístico, el flamante fichaje se definió como un volante con ADN creativo. “Principalmente creo que mi mayor virtud es estar en contacto con la pelota, tratar de siempre ser opción de pase, de ayudar al equipo de ese lado. Y bueno, también aportar un poco del lado de la marca, del lado de los respaldos. Así que yo creo que mi mayor virtud es esa, de estar en contacto con la pelota y siempre ser opción de pase y hacer jugar al equipo”, explicó. Al ser consultado sobre si se siente más cómodo en la contención o en la elaboración, fue claro: “Yo creo que más un volante de juego. Obviamente que uno siempre trata de ser lo más completo posible, pero yo creo que más volante de juego”.

En cuanto a su condición física, Tanda llega con ritmo de competencia tras su paso por Europa y los trabajos realizados recientemente en Argentina. “Bien, bien. La verdad que terminé jugando en Ucrania, así que los últimos partidos me mantuve bien. Estuve entrenando ahora en Argentina. Hace poquito me tocó presentarme en Racing a entrenar. Así que me mantuve entrenando y vengo entrenado”, aseguró.

El joven pivot considera que llega en su mejor momento profesional, tras haber superado el desafío de jugar en una liga compleja como la ucraniana. “Yo creo que mi mejor temporada fue la que terminó el año pasado. La verdad que me tocaron pasar momentos difíciles, estar muy lejos de mi familia, estar solo. Y gracias a Dios me pude acomodar bien, pude sobrepasar esas cosas. Y en lo futbolístico también me sirvió mucho y me hizo madurar mucho”, reflexionó con sinceridad.

Finalmente, destacó que la propuesta futbolística del entrenador y el desafío de la Copa Libertadores fueron determinantes para su elección. “Porque me gusta la idea del juego que tiene el entrenador. Estuve hablando con bastante gente de Argentina, que está acá en Paraguay, y me dijeron que era un lindo club, que estaba tomando una elección correcta. Eso me incentivó y la mayoría de las personas con las que hablé me hablaron maravillas. Eso también me ayudó mucho por esta decisión”. Con la mente puesta en el plano internacional, concluyó: “Guaraní está peleando por un lugar en la fase de grupos. Así que ojalá que ya pueda entrenarme rápidamente con el grupo. Ya enfocado primero en el campeonato y después en la Libertadores”.