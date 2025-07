Conjunto: elemento, pertenencia y no pertenencia con ejemplos y ejercicios

Observa con atención las siguientes imágenes:

Cada diagrama agrupa a un conjunto que tiene al menos una característica en común.

Así, en la figura A todos los objetos son útiles escolares.

En la figura B, todas las personas son profesionales.

A cada una de estas agrupaciones de objetos se les denomina conjunto, colección o reunión.

Definiciones básicas

Conjunto. Es una colección de elementos o valores únicos y no ordenados. Se denota generalmente por letras mayúsculas, como A, B, C, etc.

Comúnmente al conjunto y a sus elementos se les representa utilizando signos como las llaves { }.

Ejemplo: V= {a, e, i, o, u}

Otra forma de representar a los conjuntos consiste en utilizar diagramas de Venn. Ejemplo: el conjunto V representa las letras vocales.

Elemento. A los objetos que componen un conjunto se les llama elementos del conjunto.

Pertenencia. Se usa el símbolo «∈» para denotar pertenencia. Por ejemplo, si «a» es un elemento del conjunto V, se expresa: «a ∈ a V».

No pertenencia. Se usa el símbolo «∉» para denotar no pertenencia. Por ejemplo, si «p» no es un elemento del conjunto V, se expresa: «p ∉ a V».

APRENDE MÁS

1. Identifica los elementos

Considera el conjunto A = {1, 2, 3, 4, 5}.

Determina con los símbolos «∈» o «∉» si los siguientes elementos pertenecen o no al conjunto A:

- 1___a A

- 3___a A

- 6___a A

- 0___a A

2. Juega con tarjetas

Material: tarjetas con letras y un cartel para definir conjuntos

Instrucciones:

- De un mazo de tarjetas con letras del alfabeto sacar una de ellas.

- Observa el cartel que muestra el docente y que representa un conjunto, por ejemplo: B = {a, b, c, d, e}.

- Decide y responde rápidamente si la letra de tu tarjeta pertenece o no pertenece al conjunto B y coloca debajo el símbolo correcto de «∈» o «∉».

3. Crea tus propios conjuntos

Material: hojas de papel y lápices

Instrucciones:

- Escribe un conjunto propio, por ejemplo el de tus frutas favoritas.

- Luego, usando los símbolos «∈» o «∉» escribe oraciones que describan si diferentes frutas pertenecen o no al conjunto de tus frutas favoritas.

Ejemplos:

- La sandía ∈ al conjunto de mis frutas favoritas.

- El limón ∉ al conjunto de mis frutas favoritas.

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios de matemática. Primer ciclo