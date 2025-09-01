Regiones poligonales: circulares, cuadradas, rectangulares y triangulares

Los polígonos son figuras geométricas planas que están formadas por un conjunto de segmentos de línea recta cerrados llamados lados.

De acuerdo al número de lados, los polígonos reciben nombres especiales. El polígono de menor número de lados es el triángulo.

Nueve lados: eneágono. Diez lados: decágono, etc.

Cada polígono tiene características y elementos que lo definen, hoy exploraremos algunos de los tipos más comunes: los cuadriláteros (cuadrados y rectángulos) y los triángulos.

Tipos de regiones poligonales

CARACTERÍSTICAS: Lados: un cuadrado tiene cuatro lados iguales.

ELEMENTOS

Lados: los segmentos de recta que lo delimitan.

Vértices (esquinas): los puntos de encuentro de dos lados que están uno al lado del otro (consecutivos).

Diagonales: líneas que unen los vértices opuestos.

CARACTERÍSTICAS: Lados: Un rectángulo tiene dos pares de lados opuestos de igual longitud.

ELEMENTOS

Lados, vértices y diagonales: similares a los de los cuadrados, pero con diferente longitud de lados.

CARACTERÍSTICAS: Lados: tres lados que pueden tener diferentes longitudes.

TIPOS DE TRIÁNGULOS

Equilátero: tres lados iguales.

Isósceles: dos lados iguales y uno desigual.

Escaleno: todos sus lados son diferentes o desiguales.

ELEMENTOS

Lados: tres segmentos que bordean el triángulo.

Vértices: tres puntos donde se unen los lados.

Altura: una línea que va desde un vértice hasta el lado opuesto, formando un ángulo recto.

Un círculo es una figura plana cerrada que no tiene lados rectos, ni esquinas o vértices como los polígonos, pero tiene un borde redondo delimitado por una línea continua llamada circunferencia.

Rima para recordar

Si tiene esquinas y lados rectos, es un polígono sin defectos. Pero si es redondo y sin rincón, ¡es un círculo, qué emoción!

APRENDE MÁS

Dibuja.

a. Un polígono de 3 lados iguales y 3 vértices. Escribe abajo su nombre.

b. Un polígono de 4 lados rectos iguales y 4 vértices. Escribe abajo su nombre.

c. Dibuja una figura redonda que no tiene lados rectos ni vértices o esquinas. Nombra.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Primer ciclo