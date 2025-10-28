Retroalimentación sobre números pares e impares y operaciones de suma y resta

1. Efectúa las operaciones y luego indica conforme el resultado si es un número par o impar

32 + 17 =

54 + 45 =

41 + 35 =

63 + 26 =

85 + 13 =

79 + 10 =

2. Resuelve las restas

97 - 19 =

75 - 56 =

63 - 28 =

86 - 58 =

65 - 37 =

51 - 47=

44 - 38 =

32 - 6 =

3. Realiza las operaciones de suma y resta con exactitud

50 - 30 =

32 - 19 =

20 + 30 =

13 + 22 =

14 + 25 =

49 - 6 =

35 + 15 =

11 + 33 =

29 - 9 =

48 - 27 =

40 - 10 =

50 - 18 =

4. Resuelve.

a. Identifica cuántos números pares e impares hay entre el numeral 1 y el 100.

b. Calcula la suma total de los números pares y la suma total de los números impares en ese rango. Puedes sumar las columnas de pares e impares y hallar la suma total de cada grupo.

c. Determina la diferencia entre las sumas de números pares e impares.

Respuesta del ejercicio 4.

a. Hay 50 números pares entre 1 y 100 y, por tanto, también 50 números impares.

b. La suma total de números pares es 2550 y la suma total de números impares es 2500.

c. La diferencia entre la suma de números pares e impares: 2550 - 2500 = 50.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.