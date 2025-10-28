Retroalimentación sobre números pares e impares y operaciones de suma y resta

1. Efectúa las operaciones y luego indica conforme el resultado si es un número par o impar
32 + 17 =
54 + 45 =
41 + 35 =
63 + 26 =
85 + 13 =
79 + 10 =
2. Resuelve las restas
97 - 19 =
75 - 56 =
63 - 28 =
86 - 58 =
65 - 37 =
51 - 47=
44 - 38 =
32 - 6 =
3. Realiza las operaciones de suma y resta con exactitud
50 - 30 =
32 - 19 =
20 + 30 =
13 + 22 =
14 + 25 =
49 - 6 =
35 + 15 =
11 + 33 =
29 - 9 =
48 - 27 =
40 - 10 =
50 - 18 =
4. Resuelve.
a. Identifica cuántos números pares e impares hay entre el numeral 1 y el 100.
b. Calcula la suma total de los números pares y la suma total de los números impares en ese rango. Puedes sumar las columnas de pares e impares y hallar la suma total de cada grupo.
c. Determina la diferencia entre las sumas de números pares e impares.
Respuesta del ejercicio 4.
a. Hay 50 números pares entre 1 y 100 y, por tanto, también 50 números impares.
b. La suma total de números pares es 2550 y la suma total de números impares es 2500.
c. La diferencia entre la suma de números pares e impares: 2550 - 2500 = 50.
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.