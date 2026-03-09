Matemática Primer Ciclo
10 de marzo de 2026 - 01:00

Operaciones con números hasta las decenas

Imagen sin descripción
GENTILEZA

Seguimos con los números para aprender a escribir y leer con exactitud.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

I. Escribe el número que se forma con:

1) 4 decenas y 3 unidades → __________

2) 1 decena y 9 unidades → __________

3) 7 decenas y 0 unidades → __________

4) 2 decenas y 8 unidades → __________

5) 9 decenas y 6 unidades → __________

II. Cambia unidades por decenas.

Imagina que tienes fichas. Cada vez que juntas 10 las cambias por 1 decena.

1) Tienes 10 unidades. ¿Cuántas decenas y unidades te quedan?

2) Tienes 13 unidades. ¿Cuántas decenas y unidades te quedan?

3) Tienes 27 unidades. ¿Cuántas decenas y unidades te quedan?

4) Tienes 40 unidades. ¿Cuántas decenas y unidades te quedan?

5) Tienes 58 unidades. ¿Cuántas decenas y unidades te quedan?

Lea más: ¡Siguiendo con los números!

III. Resuelve estos problemas.

1) Ana tiene 2 paquetes de 10 stickers y 6 stickers sueltos. ¿Cuántos stickers tiene en total?

2) En una caja hay 3 decenas de bolitas y 4 unidades. ¿Cuántas bolitas hay?

3) Luis cuenta 19 lápices. ¿Cuántas decenas y cuántas unidades son?

4) Si en el salón juntan 30 tapitas. ¿Cuántas decenas pueden formar?

5) Hay 6 decenas de semillas de poroto. ¿Cuántas semillas son?