Operaciones con números hasta las decenas

I. Escribe el número que se forma con:
1) 4 decenas y 3 unidades → __________
2) 1 decena y 9 unidades → __________
3) 7 decenas y 0 unidades → __________
4) 2 decenas y 8 unidades → __________
5) 9 decenas y 6 unidades → __________
II. Cambia unidades por decenas.
Imagina que tienes fichas. Cada vez que juntas 10 las cambias por 1 decena.
1) Tienes 10 unidades. ¿Cuántas decenas y unidades te quedan?
2) Tienes 13 unidades. ¿Cuántas decenas y unidades te quedan?
3) Tienes 27 unidades. ¿Cuántas decenas y unidades te quedan?
4) Tienes 40 unidades. ¿Cuántas decenas y unidades te quedan?
5) Tienes 58 unidades. ¿Cuántas decenas y unidades te quedan?
III. Resuelve estos problemas.
1) Ana tiene 2 paquetes de 10 stickers y 6 stickers sueltos. ¿Cuántos stickers tiene en total?
2) En una caja hay 3 decenas de bolitas y 4 unidades. ¿Cuántas bolitas hay?
3) Luis cuenta 19 lápices. ¿Cuántas decenas y cuántas unidades son?
4) Si en el salón juntan 30 tapitas. ¿Cuántas decenas pueden formar?
5) Hay 6 decenas de semillas de poroto. ¿Cuántas semillas son?