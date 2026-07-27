10 x 1 = 10

10 x 2 = 20

10 x 3 = 30

10 x 4 = 40

10 x 5 = 50

10 x 6 = 60

10 x 7 = 70

10 x 8 = 80

10 x 9 = 90

10 x 10 = 100

I. Cuenta de 10 en 10 y completa los espacios con los resultados de la tabla del 10

10-__-__-__-__-__-__-__-80-__-100

II. Completa las ecuaciones de la tabla de multiplicar del 10 con los números correspondientes

10 x _ = 20

10 x _ = 90

10 x _ = 50

10 x _ = 70

10 x _ = 30

10 x _ = 40

10 x _ = 80

10 x _ = 10

10 x _ = 60

10 x __ = 100

III. Observa los modelos y escribe en los círculos los resultados de la tabla del 10

IV. Estudia de manera alegre y efectiva la tabla del 10. Une las multiplicaciones de las dos columnas de los extremos con los resultados de la columna del medio. Sigue el modelo

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo.