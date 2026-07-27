10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
I. Cuenta de 10 en 10 y completa los espacios con los resultados de la tabla del 10
10-__-__-__-__-__-__-__-80-__-100
II. Completa las ecuaciones de la tabla de multiplicar del 10 con los números correspondientes
10 x _ = 20
10 x _ = 90
10 x _ = 50
10 x _ = 70
10 x _ = 30
10 x _ = 40
10 x _ = 80
10 x _ = 10
10 x _ = 60
10 x __ = 100
III. Observa los modelos y escribe en los círculos los resultados de la tabla del 10
IV. Estudia de manera alegre y efectiva la tabla del 10. Une las multiplicaciones de las dos columnas de los extremos con los resultados de la columna del medio. Sigue el modelo
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo.