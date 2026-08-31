Matemática Primer Ciclo
01 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Operaciones y desafíos matemáticos sobre sumas y restas

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GENTILEZA

Sigue ejercitándote en estas operaciones que te darán seguridad en tus conocimientos y habilidades matemáticas.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

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I. Ordena y efectúa estas sumas de números enteros.

a) 24 + 35 =

b) 67 + 28 =

c) 145 + 232 =

d) 318 + 147 =

e) 426 + 253 =

II. Ordena y efectúa estas restas de números enteros.

a) 87 - 35 =

b) 146 - 72 =

c) 95 - 48 =

d) 327 - 154 =

e) 582 - 263 =

III. Resuelve cada ejercicio. Soluciona la adivinanza, escribiendo la letra correspondiente a la clave siguiente.

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Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo. Arandu, ABC Escolar. 2015.