Operaciones y desafíos matemáticos sobre sumas y restas

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I. Ordena y efectúa estas sumas de números enteros.
a) 24 + 35 =
b) 67 + 28 =
c) 145 + 232 =
d) 318 + 147 =
e) 426 + 253 =
II. Ordena y efectúa estas restas de números enteros.
a) 87 - 35 =
b) 146 - 72 =
c) 95 - 48 =
d) 327 - 154 =
e) 582 - 263 =
III. Resuelve cada ejercicio. Soluciona la adivinanza, escribiendo la letra correspondiente a la clave siguiente.
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Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo. Arandu, ABC Escolar. 2015.