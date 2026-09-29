¡A dividir!

Por ejemplo:

12 caramelos ÷ 3 niños = 4 caramelos para cada niño.

Podemos escribir:

12 ÷ 3 = 4

12 → dividendo: cantidad que tenemos.

3 → divisor: cantidad de grupos que formamos.

4 → cociente: cantidad que corresponde a cada grupo.

Resto o residuo: es la cantidad que sobra después de hacer el reparto o la división. Si no sobra nada, la división es exacta y el resto es cero como en el ejemplo.

Relación con la multiplicación. La división es la operación inversa (lo contrario) de la multiplicación. Si sabemos que 4 x 3 = 12, entonces sabemos que 12 ÷ 3 = 4

Por eso, las tablas de multiplicar nos ayudan a resolver divisiones.

Resuelve cada división del círculo sin color, busca el resultado o cociente en los círculos coloreados en el cuadro correspondiente. Luego colorea el círculo de la división (dividendo y divisor) del mismo color que el cociente

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo. Shutterstock.