Repaso sobre clima, suelo, ciclo del agua y COP

I. Cita.

1. Los tipos de viento.

a.

b.

c.

d.

2. Los tipos de suelos estudiados.

a.

b.

c.

II. Contesta con F o V según sean falsas o verdaderas las oraciones sobre el ciclo del agua.

1. ( ) La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se transforma en vapor de agua debido al enfriamiento de las fuentes de agua.

2. ( ) La condensación es el proceso donde el vapor de agua se enfría, transformándose nuevamente en pequeñas gotas de agua líquida que forman las nubes.

3. ( ) La precipitación ocurre cuando las gotas de agua en las nubes son lo suficientemente livianas para permanecer en suspensión por un tiempo indefinido.

III. Completa las oraciones con las palabras correctas.

1. Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) son sustancias que muchos países acordaron disminuir y eliminar mediante el ______________ de Estocolmo.

2. Estas sustancias se llaman persistentes porque no desaparecen rápidamente del _____________.

3. Los COP son clorados porque contienen un elemento llamado______________.

4. El ______________ de estas sustancias COP puede causar enfermedades en seres humanos y animales.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Medio Natural y Salud. 1.er ciclo.